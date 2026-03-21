Stati generali della sanità a Varese: ecco cosa è successo il terzo giorno

Giornata conclusiva a Ville Ponti degli Stati generali della salute. L’iniziativa si è aperta al pubblico dalle 10.00 alle 18.00 con il Villaggio della Salute, dove i cittadini hanno potuto usufruire di consulti, screening gratuiti e informazioni preziose in diverse aree mediche. Parallelamente, dalle 9.15 alle 14.15, l’Auditorium ha ospitato i panel di approfondimento sull’importanza di giocare d’anticipo contro le patologie più diffuse.

L’obbiettivo è sensibilizzare sempre più alla prevenzione primaria e a quella secondaria di screening. Quindici associazione per tutta la giornata hanno offerto consulenza e informazioni. Tra i principali servizi offerti vi è l’Area Oncologica: ATS Insubria ha permesso la prenotazione in loco di mammografie. Presenti anche le grandi realtà del volontariato.

La presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello

Il Prefetto aveva aperto i lavori giovedì mattina. Oggi è tornato alle Ville Ponti per visitare il Villaggio della salute. “Lavoriamo sulla prevenzione perché è determinante nella vita dei cittadini”

Il valore economico e sociale della prevenzione

Si è parlato molto di prevenzione. L’investimento nella prevenzione non può più essere letto come una voce di costo da comprimere nei bilanci pubblici, ma come la leva più efficace per garantire la sostenibilità di lungo periodo del Servizio sanitario nazionale. È questo il messaggio emerso dal panel dedicato al valore economico e sociale della prevenzione, nel quale accademici, rappresentanti delle professioni sanitarie e attori del settore sociosanitario hanno indicato la necessità di un cambio di paradigma: superare una sanità ancora troppo “ospedalocentrica”, centrata sulla cura della malattia, per costruire un sistema territoriale orientato alla promozione della salute.

La salute mentale e i giovani

Il dibattito ha affrontato il tema della salute mentale che non deve essere considerata un’isola, ma un continente che comprende biologia, società e relazioni umane. È questo il messaggio centrale emerso durante il panel dedicato al benessere psicofisico, che ha visto confrontarsi esperti del settore sulle fragilità delle nuove generazioni e sulle strategie per intervenire prima che il disagio diventi cronico.

L’invecchiamento e la fragilità

L’Italia è uno dei Paesi più “vecchi” al mondo, ma vivere a lungo non significa necessariamente vivere in salute. È questo il paradosso emerso dal panel dedicato all’invecchiamento attivo, che ha messo a confronto la visione clinica della geriatria con quella organizzativa delle cure palliative. Il messaggio è chiaro: l’obiettivo non è solo aggiungere anni alla vita, ma “aggiungere vita agli anni”.

I materiali di VareseNews per la tre giorni a Ville Ponti

Gli stati generali sono stati seguiti per tre giorni con un live blog che potete trovare qui. Tutti gli articoli li trovate qui.

La prima giornata dei lavori – La seconda giornata dei lavori