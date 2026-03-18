Stati Generali della Sanità a Varese: per il Gruppo Beccaria la prevenzione sarà il pilastro del modello sanitario

Il Gruppo Beccaria festeggia quest’anno i primi 50 anni di vita. È quasi coetaneo del Servizio sanitario Nazionale, proprio quel modello che sarà al centro della tre giorni di confronto alle alle Ponti di Varese.

Dal 19 al 21 marzo, infatti, si terranno gli “Stati Generali dell’economia della Salute”, un summit innovativo che riunisce istituzioni nazionali e regionali, policy maker, professionisti sanitari e mondo accademico per confrontarsi sulle criticità che sta affrontando il Servizio Sanitario Nazionale: la spesa out of pocket pubblica e privata in sanità è in forte espansione, sfide come il payback farmaceutico, le clausole di salvaguardia, il fondo per i farmaci innovativi.

È in questo scenario che Claudio Pucci, amministratore delegato del Gruppo Beccaria e operatore attivo nella sezione sanità di Confindustria, guarda all’appuntamento varesino con un ottimismo misurato ma sincero: «La complessità dei temi è grande. Sicuramente, sarà l’occasione per discutere di strategie di lungo periodo. Il modello che conosciamo è da rivisitare. Non sto criticando quello che c’è, soprattutto in Lombardia, ma il tempo passa, gli anni portano cambiamenti e anche le cose che funzionano potrebbero trarre giovamento. Come operatore della sezione sanità Confindustria ritengo che si senta l’esigenza di ripensare al modello. Mi auguro che possa essere l’occasione per il confronto».

Il punto su cui Pucci torna con maggiore convinzione è la prevenzione. Non come slogan, ma come scelta economica razionale, prima ancora che sanitaria. Se il sistema continua a investire prevalentemente nella cura delle malattie già manifeste, il costo crescerà in modo strutturale, le liste d’attesa si allungheranno e le risorse disponibili non basteranno mai. Se invece la prevenzione diventerà un pilastro reale delle politiche sanitarie, con programmi strutturati, con strumenti di incentivazione e con una cultura civica che accompagni i cittadini, i benefici a cascata saranno misurabili: meno malattie in fase avanzata, meno ricoveri, meno pressione sulle strutture.

In quest’ottica, Claudio Pucci guarda con favore al Villaggio della Salute previsto per sabato 21 marzo alle Ville Ponti: una giornata aperta gratuitamente alla cittadinanza con screening, counselling e informazione su nove aree tematiche. Per Pucci non si tratta di un’iniziativa accessoria rispetto ai lavori dei panel, ma di una dimostrazione pratica della direzione in cui il sistema dovrebbe muoversi.

IL NODO DEL PERSONALE

Un secondo tema che Pucci considera urgente, quanto quello della prevenzione, è il personale sanitario. Gli stipendi base non sono adeguatamente calibrati sulle responsabilità che i professionisti della sanità portano ogni giorno. I giovani lo percepiscono con chiarezza: guardano alle prospettive economiche e di carriera del settore e non sempre trovano un futuro abbastanza attrattivo da motivare anni di formazione impegnativi e scelte di vita difficili. Il risultato è una carenza di personale qualificato che oggi si manifesta in molte strutture e che rischia di diventare strutturale se non si interviene con politiche retributive e di valorizzazione professionale all’altezza delle sfide.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME ALLEATA

Sul versante dell’innovazione, Pucci indica l’intelligenza artificiale come uno degli strumenti con il potenziale più concreto per migliorare sia l’esperienza del paziente, sia la produttività delle strutture. Sul primo fronte, le applicazioni più immediate riguardano la gestione delle relazioni con i pazienti: call center digitalizzati, messaggistica automatica, prenotazioni semplificate e una interazione più fluida tra struttura e assistito riducono i tempi morti e alleggeriscono il carico amministrativo del personale. Sul fronte clinico e diagnostico, il supporto dell’intelligenza artificiale nell’analisi delle immagini e nell’elaborazione dei dati può tradursi in diagnosi più accurate, più veloci e più sicure, con ricadute dirette sulla produttività delle apparecchiature e sull’abbattimento delle liste d’attesa. Non si tratta, per Pucci, di sostituire il giudizio clinico del professionista, ma di dargli strumenti che amplificano la sua capacità di lavoro. Uno scenario in cui le macchine fanno più e meglio quello per cui sono progettate, liberando tempo e attenzione per ciò che solo un essere umano può fare.

VARESE HUB NAZIONALE DELLA SANITÀ

Il giudizio complessivo di Pucci sull’iniziativa è positivo, con una riserva che suona più come una speranza: il valore reale degli Stati Generali si misurerà dalla capacità di trasformare il confronto di tre giorni in un’agenda verificabile nel tempo: «Un evento nazionale come questo, per qualità del parterre, per trasversalità dei temi, per la presenza di cinque ministri e presidenti di regione, non si era mai visto a Varese. Porta visibilità al territorio, rafforza la sua identità come polo sanitario di eccellenza e apre la strada a una governance della salute che sia davvero condivisa tra pubblico, privato, università e terzo settore. Se si ripeterà, se manterrà la promessa di tornare ogni anno a verificare i progressi su ciascuno dei temi affrontati, allora l’investimento varrà davvero la pena».