Stati Generali dell’Economia della Salute: quando il sistema sanitario ragiona come un’unica architettura

Oltre 100 relatori, tra cui tre Ministri, due Presidenti di Regione e tre Assessori alla sanità, insieme ai principali rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, degli enti regolatori, del mondo accademico e delle imprese: sono questi i numeri degli Stati Generali dell’Economia della Salute, che si sono svolti a Varese e hanno rappresentato uno dei momenti di confronto più rilevanti sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

Un appuntamento che, nelle parole degli organizzatori, ha rappresentato qualcosa di più di un semplice convegno: “ci sono momenti in cui il sistema salute smette di essere frammentato e inizia a ragionare come un’unica architettura. Gli Stati Generali dell’Economia della Salute hanno rappresentato uno di questi momenti.”

Le grandi sfide al centro del dibattito

Dal palco di Varese sono emersi i nodi strutturali che il SSN è chiamato ad affrontare nei prossimi anni: sostenibilità della spesa farmaceutica, governance multilivello, equità di accesso alle cure, impatto della sanità digitale e valore strategico della prevenzione. Un’agenda ampia, che ha imposto uno sguardo sistemico piuttosto che settoriale.

“Le sfide della sanità non sono più settoriali, ma sistemiche”, è la sintesi che ha attraversato i lavori. Una consapevolezza che richiede, come sottolineato dagli organizzatori, “luoghi di confronto autorevoli, continui e concreti.”

Un parterre istituzionale di primo piano

Il livello della rappresentanza istituzionale ha confermato il peso strategico dell’iniziativa. Hanno partecipato — anche tramite videomessaggi e collegamenti — il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, insieme al Sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato.

Forte anche la rappresentanza parlamentare, con Massimo Garavaglia, Marco Osnato e Ugo Cappellacci tra i protagonisti, e quella delle Regioni: i Presidenti Attilio Fontana (Lombardia) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), affiancati dagli Assessori Guido Bertolaso, Massimo Fabi e Federico Riboldi.

A completare il quadro, i principali attori del sistema sanitario e industriale: Robert Nisticò, Presidente AIFA, e Marcello Cattani, Presidente Farmindustria.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di Ministero della Salute, Regione Lombardia, AIFA, Farmindustria e Assolombarda.

Una partnership tra relazioni istituzionali e progettazione strategica

Dietro l’evento, una collaborazione strutturata tra Inrete – Relazioni Istituzionali e Comunicazione e Summeet, che hanno integrato progettazione strategica, contenuti scientifici e relazioni istituzionali.

“Questo risultato nasce da una collaborazione strutturata”, hanno sottolineato gli organizzatori, convinti che eventi di questo tipo non siano semplici appuntamenti in agenda, ma “infrastrutture di dialogo istituzionale, capaci di orientare decisioni, allineare visioni e generare impatto reale sul Paese.”