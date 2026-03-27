Stoffa, fili e colori in piazza a Saronno per costruire insieme un messaggio di pace

Sabato 28 marzo Saronno sarà nuovamente palcoscenico di “Tessitura di pace”, un’iniziativa che unisce partecipazione, creatività e una riflessione collettiva sul tema della pace. L’appuntamento è dalle 10.30 alle 18 ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Un arazzo collettivo per la pace

Al centro della giornata – coordinata dalla Rete “4 Passi di Pace” c’è la realizzazione di un grande “tappeto di pace”, costruito insieme attraverso pezzi di stoffa, fili, colori e parole. Ogni partecipante potrà contribuire portando un proprio frammento o utilizzando i materiali messi a disposizione in piazza.

L’idea è quella di dare forma a un’opera collettiva che racconti desideri, pensieri e visioni sul futuro, trasformando un gesto semplice come il cucire in un momento di condivisione e costruzione simbolica.

Un percorso verso la manifestazione nazionale

L’iniziativa si inserisce nel progetto “10, 100, 1000 piazze per la pace”, che coinvolge contemporaneamente diverse città italiane. A Saronno rappresenta anche una tappa di avvicinamento alla manifestazione nazionale delle donne per la pace, in programma il 20 giugno a Roma.

L’arazzo realizzato durante la giornata diventerà parte di questo percorso, portando con sé il contributo della comunità saronnese.

Incontri, danze e partecipazione

Oltre al lavoro collettivo, la giornata prevede momenti di incontro e confronto, con la partecipazione di donne provenienti da altri Paesi che condivideranno esperienze e testimonianze.

Non mancheranno anche momenti più dinamici, come le danze curate dal gruppo “Donne in cerchio per la pace”, pensate per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza condivisa fatta di movimento e relazione.

Un gesto semplice, un significato profondo

“Tessitura di pace” è aperta alla partecipazione di tutte e tutti e punta a valorizzare gesti quotidiani come cucire, rammendare e intrecciare, trasformandoli in simboli di cura, relazione e responsabilità. Un modo per opporsi alla logica del conflitto attraverso pratiche concrete e partecipate.