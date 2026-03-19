Storica azienda tra Varesotto e Altomilanese cerca nuovi talenti da formare e assumere
Donelli, storica azienda della verniciatura industriale, promuove un corso gratuito per formare nuovi addetti. Al termine è prevista l’assunzione con contratto iniziale tramite Randstad
Un’opportunità concreta per entrare nel mondo della verniciatura industriale e lavorare in una storica azienda attiva tra Altomilanese e Varesotto: Donelli, realtà italiana attiva dal 1911 nel campo delle verniciature industriali, dei rivestimenti protettivi e delle coibentazioni per i settori industria, energia, offshore ed edilizia, promuove insieme a Randstad Italia – filiale di Castano Primo un percorso formativo gratuito per formare nuove figure da inserire nel ruolo di addetto alla verniciatura industriale.
Più info qui FIGURA DI VERNICIATORE
Più info qui FIGURA DI PREPARATORE VERNICIATORE
Il progetto è aperto senza distinzioni di genere e punta ad ampliare l’accesso ai ruoli tecnici specializzati, incoraggiando anche la partecipazione femminile. Al termine del percorso è prevista l’assunzione con un contratto iniziale di tre mesi in somministrazione tramite Randstad, avviando così un percorso verso la specializzazione nella verniciatura in cantiere o negli impianti aziendali.
Le sedi di lavoro potranno essere Cuggiono (MI), Ferno (VA) o cantieri esterni.
Cosa si impara
Il corso fornirà le competenze base per lavorare nella verniciatura industriale, tra cui:
- introduzione alla verniciatura industriale
- tecniche di verniciatura
- preparazione delle superfici (sgrassaggio, passivazione)
- utilizzo degli strumenti tecnici come spazzolatura, carteggiatura e opacizzazione
- manutenzione delle attrezzature
- sicurezza sul lavoro, diritti e doveri e utilizzo dei DPI
- conseguimento del patentino per il carrello elevatore
Quando e dove
Il corso si svolgerà dal 13 al 24 aprile 2026 con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì. Le lezioni si terranno presso la filiale Randstad di Gallarate, in via Marsala n.2, e in scuole di formazione per la parte tecnica.
Il percorso è gratuito ed è gestito e finanziato da Randstad Forma.Temp.
Requisiti richiesti
- essere disoccupati e disponibili da subito
- autonomia negli spostamenti per raggiungere le sedi del corso
- buona manualità
- interesse per il settore industriale e per lavori tecnici e di precisione
Come candidarsi
Per candidarsi è possibile contattare Randstad Castano Primo al numero 0331 883634 o scrivere a castanoprimo@randstad.it.
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