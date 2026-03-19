Storica azienda tra Varesotto e Altomilanese cerca nuovi talenti da formare e assumere

Un’opportunità concreta per entrare nel mondo della verniciatura industriale e lavorare in una storica azienda attiva tra Altomilanese e Varesotto: Donelli, realtà italiana attiva dal 1911 nel campo delle verniciature industriali, dei rivestimenti protettivi e delle coibentazioni per i settori industria, energia, offshore ed edilizia, promuove insieme a Randstad Italia – filiale di Castano Primo un percorso formativo gratuito per formare nuove figure da inserire nel ruolo di addetto alla verniciatura industriale.

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Più info qui FIGURA DI PREPARATORE VERNICIATORE

Il progetto è aperto senza distinzioni di genere e punta ad ampliare l’accesso ai ruoli tecnici specializzati, incoraggiando anche la partecipazione femminile. Al termine del percorso è prevista l’assunzione con un contratto iniziale di tre mesi in somministrazione tramite Randstad, avviando così un percorso verso la specializzazione nella verniciatura in cantiere o negli impianti aziendali.

Le sedi di lavoro potranno essere Cuggiono (MI), Ferno (VA) o cantieri esterni.

Cosa si impara

Il corso fornirà le competenze base per lavorare nella verniciatura industriale, tra cui:

introduzione alla verniciatura industriale

tecniche di verniciatura

preparazione delle superfici (sgrassaggio, passivazione)

utilizzo degli strumenti tecnici come spazzolatura, carteggiatura e opacizzazione

manutenzione delle attrezzature

sicurezza sul lavoro, diritti e doveri e utilizzo dei DPI

conseguimento del patentino per il carrello elevatore

Quando e dove

Il corso si svolgerà dal 13 al 24 aprile 2026 con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì. Le lezioni si terranno presso la filiale Randstad di Gallarate, in via Marsala n.2, e in scuole di formazione per la parte tecnica.

Il percorso è gratuito ed è gestito e finanziato da Randstad Forma.Temp.

Requisiti richiesti

essere disoccupati e disponibili da subito

autonomia negli spostamenti per raggiungere le sedi del corso

buona manualità

interesse per il settore industriale e per lavori tecnici e di precisione

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile contattare Randstad Castano Primo al numero 0331 883634 o scrivere a castanoprimo@randstad.it.