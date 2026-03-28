Stress test a Sanremo per il Varese, “Serve la massima attenzione”

Il Varese, fuori dai giochi per il primo posto, si è posto come obiettivo per questo finale di stagione la qualificazione ai playoff. Un risultato alla portata, ma per raggiungerlo servirà ridurre al minimo le disattenzioni, come quelle che sono state pagate a caro prezzo nell’ultima gara contro il Gozzano. Domenica 29 marzo (ore 15) i biancorossi di mister Andrea Ciceri affronteranno la trasferta più lunga del campionato per affrontare la Sanremese, una delle formazioni che nel girone di ritorno ha performato meglio.

In inverno, infatti, la squadra della Riviera si è ampiamente modificata e sotto la guida di Marco Banchini è passata dalle zone calde fino alla metà alta della classifica. A dare una motivazione ulteriore ai biancazzurri è il ricordo della gara di andata, quando il Varese ribaltò in un finale matto la doppietta dell’ex Osuji trovando una vittoria insperata nel recupero grazie a Costante e soprattutto Tentoni, autore di un bellissimo gol al volo che siglò il definitivo 3-2 nel recupero (leggi qui)

«Sarà fondamentale mantenere la massima attenzione su tutti gli episodi e le situazioni che si verificheranno in campo – le parole di mister Ciceri -, poiché sono proprio questi dettagli a determinare il risultato finale che conta per la società, la squadra e la tifoseria. Mi aspetto una partita aperta contro un’avversaria dalla grande caratura tecnica e proiettata ad attaccare; questo atteggiamento della Sanremese potrebbe lasciare degli spazi che noi dovremo essere bravi a sfruttare, portando potenzialmente a molte situazioni da gol in entrambe le aree, proprio come accaduto nella gara d’andata».

«Quella vittoria dell’andata ha segnato una svolta nel nostro percorso – prosegue l’allenatore -, dandoci lo slancio per dimostrare, durante tutto un girone, di saper giocare con chiunque e meritarci il rispetto degli altri. Nonostante arriviamo da una settimana travagliata a causa di diversi contrattempi fisici e acciacchi, come la situazione di Barzotti che continua a stringere i denti nonostante i problemi al ginocchio, siamo il Varese e chiunque scenderà in campo darà il massimo per conquistare qualcosa di importante».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXIX GIORNATA

Sabato 28 marzo: NovaRomentin – Derthona; Lavagnese – Club Milano; Biellese – Saluzzo.

Domenica 29 marzo: Asti – Celle Varazze; Cairese – Imperia; Chisola – Sestri Levante; Gozzano – Vado; Sanremese – Varese; Valenzana – Ligorna.

CLASSIFICA: Ligorna 63; Vado 62; Biellese 49; Sestri Levante, Chisola 48; Varese 46; Saluzzo 41; Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 33; Derthona 32; Gozzano 30; Club Milano 29; Celle Varazze 28; Asti, Lavagnese 26; NovaRomentin (-1) 20.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.