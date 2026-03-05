Sul lungolago di Cerro arrivano le nuove luci. “Un punto a favore del Comitato Frazione Cerro”
Iniziati i lavori per aumentare l'illuminazione. Il locale Comitato rivendica l'azione di pressione sull'amministrazione comunale
Arriva la nuova illuminazione sul lungolago di Cerro e il locale comitato di frazione canta vittoria.
«Le insistenze e la progressiva pressione del Comitato Frazione Cerro nei confronti dell’amministrazione comunale cominciano a dare i primi frutti. Nella giornata del 4 Marzo 2026 sono stati istallati i nuovi dispositivi di illuminazione sul lungolago di Cerro».
«Un intervento atteso da diversi anni dagli abitanti e dai frequentatori del lungolago della nostra frazione che oggi trova una parziale soluzione che risolve una situazione di buio quasi totale almeno lungo la quota fronte lago della passeggiata che porta dal borgo antico al cantiere dell’ex Molo Sironi in asfittico avanzamento lavori dal marzo 2023».
(Nella foto di apertura, agosto 2025: a sinistra Palazzo Perabò, a destra l’area parco giochi con luci private del chiosco sullo sfondo)
«La questione è stata presa in carico dal Comitato con una serie di comunicazioni verbali e scritte indirizzate all’attuale amministrazione a partire dall’estate 2025, data di costituzione del nostro comitato. Finalmente, forse complice l’avvicinarsi delle elezioni comunali, il comune ha dato finalmente ascolto a questa richiesta, bene! Il comitato si impegna in ogni caso a mantenere la propria azione di pressione al fine di migliorare la qualità della vita di residenti e frequentatori della nostra frazione sia con l’attuale amministrazione in scadenza sia con quelle che seguiranno».
