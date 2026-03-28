Summer Festival, la Lega accusa: “Affossata l’unica iniziativa valida della giunta Galimberti”
Angei e Bison denunciano "coperture economiche comunali risibili e condizioni burocratiche soffocanti" alla base del bando andato deserto
Il bando per il Summer Festival va deserto e la Lega di Varese attacca: «Il fallimento del bando per il Summer Festival non è un colpo di sfortuna, ma il risultato diretto di una gestione amministrativa miope e approssimativa» dice Barbara Bison, capogruppo in consiglio comunale
«Parliamo dell’unico evento davvero ‘buono’ che questa amministrazione aveva nel proprio carnet, un’iniziativa capace di animare la città e dare respiro al commercio e al turismo locale. Vedere questa kermesse morire nel silenzio di un ufficio comunale è la conferma che Galimberti e la sua giunta hanno perso completamente il contatto con la realtà e con le esigenze di Varese.”
Sulla stessa linea il vicecapogruppo Stefano Angei, che punta il dito contro le condizioni tecniche del bando: «Siamo davanti a un vero e proprio ‘bando capestro’. Come si può pensare che operatori seri possano investire e rischiare in un progetto a fronte di coperture economiche comunali risibili e condizioni burocratiche soffocanti? L’amministrazione ha deciso, di fatto, di affossare l’iniziativa: se metti a gara un servizio rendendolo economicamente insostenibile, il risultato non può che essere una procedura deserta».
Secondo gli esponenti della Lefa, la strada da seguire sarebbe dovuta essere quella del dialogo e della sussidiarietà: «Per valorizzare davvero il Summer Festival bisognava lavorare di concerto con le realtà produttive e culturali del territorio» continuano Bison e Angei. «Varese ha professionisti e associazioni di eccellenza che avrebbero potuto fare la differenza, ma questa Giunta preferisce l’isolamento e i bandi ‘prendere o lasciare’, che puntualmente lasciano la città al palo».
Dai ventimila spettatori alla cancellazione del bando: il Varese Summer Festival non trova organizzatori
«“Mentre altre città vicine fioriscono di eventi e attrattività – concludono i rappresentanti della Lega – Varese firma l’ennesimo disimpegno. Galimberti si assuma la responsabilità di aver spento l’estate varesina, lasciando i cittadini e i commercianti orfani di una manifestazione che meritava ben altra attenzione e, soprattutto, ben altre risorse».
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