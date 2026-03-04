Suor Myriam a Gurone per la festa della donna: fede, cucina e riflessioni sul ruolo femminile nella Chiesa
Una monaca benedettina protagonista in tv e le cucine delle donne della Caritas per una giornata di fede, riflessione e condivisione
Un 8 marzo con una monaca benedettina “speciale” Suor Myriam (volto del programma televisivo “La cucina delle monache”) si interroga sul ruolo della donna nella Chiesa e le donne accompagnate dalla Caritas offrono il meglio della loro cucina Domenica la Festa della Donna si vive a Gurone (Malnate) con una modalità, come minimo, inconsueta. Sarà ospite della Parrocchia di San Lorenzo suor Myriam D’Agostino, uno dei volti del programma “La cucina delle monache” in onda sul canale 33 ed autrice del testo che porta lo stesso titolo.
QUATTRO LAUREE
Ha 42 anni, ne aveva 23 quando è entrata nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra. Nel 2007, quindici giorni prima di lasciare famiglia e fidanzato per entrare in clausura nel monastero, aveva conseguito la Laurea in Filosofia, ma non si è fermata: nel giro di pochi anni conseguiva la Laurea in Teologia e successivamente in Psicologia clinica.
Ora sta completando la specializzazione per ottenere la quarta laurea in psicoterapia a cui unisce un’attività di imprenditrice di un’azienda agricola che si occupa di produrre birra, pasta, farina, olio e conserve.
Sempre fedele, con le sue consorelle, alla Regola di San Benedetto “saranno veri monaci quando vivranno del lavoro delle loro mani”.
Durante la Santa Messa delle 10.30 suor Myriam condividerà una riflessione arricchita dalla sua esperienza straordinaria. Ci sarà poi un pranzo etnico offerto dalle donne accompagnate quotidianamente dalla Caritas della Parrocchia con le maggiori prelibatezze delle tradizioni culinarie di Perù, Albania, Marocco ed Egitto.
Nel pomeriggio poi suor Myriam, con il suo approccio tanto simpatico, ma non meno profondo in cui trasmette tutta la sua grande preparazione, affronterà il tema “La donna nella Chiesa: ieri, oggi. E domani?”. Il punto interrogativo suscita la nostra curiosità!
La giornata è aperta a tutti: donne e, forse soprattutto, uomini.
L’iscrizione è richiesta, spiegano i volontari Caritas, solo per il pranzo, per ovvie esigenze organizzative, ai numeri 353 44349551 oppure 348 9307452.
