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Taglio del nastro per la nuova mensa alla scuola Ignoto Militi di Caronno Pertusella

Nella mattinata di sabato 28 marzo è in programma l'inaugurazione alla scuola primaria con taglio del nastro, musica e attività per bambini

Caronno Pertusella - Scuola elementare Ignoto Militi

Sabato 28 marzo alle 10.30 a Caronno Pertusella sarà inaugurata la nuova mensa della scuola primaria “Ignoto Militi”, in corso della Vittoria.

L’inaugurazione si aprirà con il taglio del nastro e i saluti istituzionali, alla presenza delle autorità locali.

Ad accompagnare la cerimonia l’esibizione della Academy Parade Band e un momento dedicato ai più piccoli, con l’intrattenimento del Clown Comizio.

La nuova mensa rappresenta un importante investimento per migliorare la qualità degli spazi scolastici, con ambienti più funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze quotidiane degli alunni.

La mattinata si concluderà con un rinfresco offerto da Camst, la società di ristorazione che gestisce il servizio mensa dell’Istituto comprensivo De Gasperi.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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