Talent Day Confindustria Varese: al via la terza edizione

Una giornata dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte dei 17 Istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese e pensata per le aziende aderenti al Gruppo Giovani e al Progetto Generazione d’Industria. Appuntamento il 5 marzo a Ville Ponti

Talent day a ville Ponti

Al via la terza edizione del Talent Day di Confindustria Varese. Un evento organizzato congiuntamente dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione e da Generazione d’industria, il progetto di orientamento ultradecennale rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche del territorio con l’obiettivo di rilanciare la cultura industriale e valorizzare il merito dei giovani.

Una giornata dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte dei 17 Istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese e pensata per le aziende aderenti al Gruppo Giovani e al Progetto Generazione d’Industria.
I giovani nel corso della mattinata potranno svolgere delle simulazioni di colloqui di lavoro direttamente con imprenditori ed HR Manager di alcune realtà industriali del territorio.
Obiettivo: costruire un dialogo one to one tra i responsabili delle aziende e gli studenti in procinto di diplomarsi e desiderosi di entrare a far parte del mondo del lavoro o in dubbio sull’Università o l’ITS a cui iscriversi per la prosecuzione degli studi.
L’appuntamento è per: giovedì 5 marzo 2026, ore 9.00 Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 (Varese)

Durante l’incontro sarà presente Umana, partner dell’evento, che organizzerà due workshop. Il primo, dal titolo: “Dalla storia al feed: storytelling digitale”, per scoprire come raccontarsi durante un colloquio e sapersi distinguere sia online sia offline. Il secondo, “Il tuo brand: personal branding al lavoro” focalizzato su soft skills, identità e reputazione nel mondo digitale.
Il Talent Day di Confindustria Varese è aperto alla partecipazione dei giornalisti. Per iscriversi è necessario scrivere un’e-mail a: comunicazione@confindustriavarese.it.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 03 Marzo 2026
