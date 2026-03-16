Tamponamento a catena in autostrada tra Busto e Castellanza: diversi feriti e disagi alla circolazione
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della Polstrada
Un incidente avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina, lunedì 16 marzo, sta provocando forti rallentamenti in autostrada direzione Milano.
L’impatto tra più veicoli è avvenuto nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza. Sei le persone coinvolte una donna di 34 anni una di 53, tre uomini di 40, 45 e 49 anni e una persona ancora da verificare. Due le persone ospedalizzate: una persona in codice giallo e una in codice verde. Non risultano quindi feriti gravi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco di Varese e agli agenti della Polstrada.
Rallentamenti si registrano anche sulla corsia opposta, in direzione Varese per un incidente avvenuto tra Origgio Ovest e Busto Arsizio: Autostrade per l’Italia segnala 4 chilometri di coda e consiglia di proseguire sulla A9 in direzione Como e di immettersi poi sulla Pedemontana
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