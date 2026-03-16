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Busto Arsizio/Altomilanese

Tamponamento a catena in autostrada tra Busto e Castellanza: diversi feriti e disagi alla circolazione

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della Polstrada

incidente autolaghi 16 marzo 2026

Un incidente avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina, lunedì 16 marzo, sta provocando forti rallentamenti in autostrada direzione Milano.

L’impatto tra più veicoli  è avvenuto nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza. Sei le persone coinvolte una donna di 34 anni una di 53, tre uomini di 40,  45 e 49 anni e una persona ancora da verificare. Due le persone ospedalizzate: una persona in codice giallo e una in codice verde. Non risultano quindi feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco di Varese e agli agenti della Polstrada.

Rallentamenti si registrano anche sulla corsia opposta, in direzione Varese per un incidente avvenuto tra Origgio Ovest e Busto Arsizio: Autostrade per l’Italia segnala 4 chilometri di coda e consiglia di proseguire sulla A9 in direzione Como e di immettersi poi sulla Pedemontana

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Pubblicato il 16 Marzo 2026
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