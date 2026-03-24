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Tante care cose a Casa Macchi: sabato e domenica a Morazzone torna il mercato di rigatterie

Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 10 alle 18, la corte della dimora lombarda bene del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano — si animerà con una selezione di rigattieri e brocantes del territorio. Il calendario proseguirà per altri tre fine settimana

Generico 23 Mar 2026

Torna questo fine settimana a Casa Macchi di Morazzone il mercato di rigatterie e anticaglie Tante care cose.
Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 10 alle 18, la corte della dimora lombarda bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano — si animerà con una selezione di rigattieri e brocantes del territorio pronti a proporre mobili, complementi d’arredo, lampade, libri, stampe, porcellane, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo, dall’antiquariato al modernariato.

L’appuntamento di questo weekend inaugura un calendario che proseguirà per altri tre fine settimana nel corso dell’anno: 6 e 7 giugno, 12 e 13 settembre e 21 e 22 novembre.

Oltre al mercato, sarà possibile visitare la casa con visite guidate della durata di un’ora tra arredi, fotografie, lettere e oggetti quotidiani che raccontano la storia di una tipica famiglia borghese lombarda. Durante la giornata sarà disponibile anche una proposta di bevande e piatti stagionali, dalla prima colazione all’aperitivo, oltre a una selezione di dischi in vinile.

L’ingresso alla sola mostra mercato costa 3 euro; gratuito per iscritti FAI, residenti a Morazzone, ragazzi tra i 6 e i 18 anni e persone con disabilità. L’ingresso combinato casa e mercato è di 8 euro (ridotto a 4 euro per i 6-25 anni). Per informazioni: tel. 0332 1821610, faicasamacchi@fondoambiente.it.

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Pubblicato il 24 Marzo 2026
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