Tavola imbandita e pizzoccheri per la festa del papà all’oratorio di Taino

Un momento di convivialità per le famiglie di Angera, Ranco e Taino negli spazi di via Europa con un menù dedicato a grandi e piccoli

A Taino la festa del papà è un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola, dedicata a tutti i padri e alle loro famiglie. La Comunità Pastorale San Carlo, che riunisce le parrocchie di Angera, Ranco e Taino, organizza un momento conviviale in vista della ricorrenza di San Giuseppe.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo negli spazi dell’oratorio di Taino, in via Europa 11. Il ritrovo è previsto alle 12:30, ora in cui inizierà il servizio del pranzo. Come oramai da tradizione, la proposta gastronomica punta alla tradizione valtellinese con i pizzoccheri, ma prevede anche una variante più semplice, la pasta al pomodoro, pensata per i più giovani o per chi preferisce un gusto classico. Il pasto si concluderà con il dolce.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’anno oratoriano e richiede la prenotazione per permettere una corretta gestione della cucina. Gli interessati possono riservare il proprio posto attraverso il modulo digitale disponibile sul sito della comunità pastorale o inquadrando il codice QR presente sulla locandina.