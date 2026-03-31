Teatro di comunità e recupero delle tradizioni. L’associazione Parteno si evolve ma non perde il senso



Nel nuovo episodio del podcast Soci all Time su Radio Materia, condotto da Orlando Mastrillo, si accendono i riflettori sull’Associazione Parteno, una realtà attiva nella provincia di Varese che unisce artigianato e teatro sociale. A raccontarla è il presidente Michele Todisco insieme ai volontari, delineando un’esperienza che intreccia manualità, espressione artistica e costruzione di comunità.

Due anime: artigianato e teatro sociale

L’associazione si sviluppa su due direttrici principali. Da una parte Mani Maestre, progetto dedicato al recupero degli antichi mestieri e delle competenze manuali. Dall’altra Trame Comuni, collettivo teatrale che lavora sul cosiddetto teatro di comunità. «Cerchiamo di recuperare manualità che rischiano di andare perdute» – racconta Michele Todisco, presidente di Parteno -. Attraverso corsi e laboratori, i partecipanti possono avvicinarsi a pratiche come la ceramica, il mosaico, il ferro battuto e altre lavorazioni artigianali. Sul fronte teatrale, invece, l’approccio è inclusivo e aperto a tutti: non esistono copioni predefiniti, ma i testi nascono dal contributo dei partecipanti.

Giovani tra manualità e creatività

Uno degli obiettivi principali di Parteno è il coinvolgimento delle nuove generazioni. I giovani vengono avvicinati all’artigianato attraverso corsi pratici, come quello di ceramica Raku finanziato da Regione Lombardia, o attività legate alla natura, come il riconoscimento delle erbe spontanee. Parallelamente, il teatro diventa uno spazio di crescita personale e collettiva. L’improvvisazione e la scrittura condivisa permettono ai partecipanti di esprimersi liberamente e di affrontare temi attuali. «Il teatro è uno strumento per creare empatia e relazioni» – spiega Michele Todisco, presidente Associazione Parteno -. Un ambiente non competitivo, pensato anche per chi non ha mai avuto esperienze artistiche.

“Mi rifiuto”: il teatro che parla di comunità

L’esperienza teatrale trova una sintesi nello spettacolo Mi rifiuto, che debutterà il 12 aprile a Cittiglio nell’ambito del Festival del Futuro Sostenibile. Ambientato in un’isola ecologica condominiale, lo spettacolo utilizza il tema dei rifiuti per raccontare qualcosa di più profondo: le scelte, i distacchi e i “rifiuti emotivi” che ogni persona affronta nella propria vita. Tra i personaggi, una madre alle prese con i ricordi dei figli, un’artista che trasforma gli scarti in opere e uno psicoterapeuta che prova a mediare i conflitti. «Buttare qualcosa significa anche fare una scelta» – dai partecipanti di Trame Comuni -.

L’arte come strumento civile

Il lavoro dell’associazione Parteno si inserisce in una visione più ampia, in cui arte e cultura diventano strumenti per leggere la realtà e costruire legami. Il teatro, in particolare, viene visto come un’occasione per trasformare i conflitti in dialogo e consapevolezza. Un’esperienza che dimostra come, anche a livello locale, l’associazionismo possa generare spazi di partecipazione attiva e crescita condivisa.