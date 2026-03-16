Tecnologia varesina per i data centre: la Lu-Ve di Uboldo raffredda con CO₂ uno dei primi impianti al mondo
In Spagna il gruppo varesino realizza i sistemi di raffreddamento per il data centre di Paterna (Valencia), tra i primi al mondo a utilizzare la CO₂ come refrigerante naturale
Lu-ve spa di Uboldo (Varese), multinazionale varesina quotata su Euronext Star Milan e tra i principali operatori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha fornito gli evaporatori destinati al raffreddamento del data centre nel Táctica Business Park di Paterna, a Valencia. L’impianto sarà il primo in Spagna e tra i primissimi al mondo a utilizzare la CO₂ come refrigerante.
La CO₂ è un fluido refrigerante naturale caratterizzato da un’elevata efficienza termodinamica e da un impatto minimo sul riscaldamento globale e sull’effetto serra. Lu-ve è stata tra i primi operatori ad adottare questa tecnologia già nel 2004, realizzando per la prima volta al mondo un impianto di refrigerazione a CO₂ per un supermercato a Wettingen, vicino a Zurigo, in Svizzera.
Il nuovo data centre, sviluppato da Kumo Networks, società controllata da El Corte Inglés impegnata nella realizzazione di infrastrutture digitali ad alta sostenibilità copre una superficie di 1.000 metri quadrati ed è progettato secondo gli standard Tier IV, il livello più alto nella classificazione dei data centre.
Questo standard garantisce la massima continuità operativa grazie a un’infrastruttura completamente fault-tolerant, con ridondanza per ogni componente e un uptime del 99,995%, pari a un massimo di 26,3 minuti di downtime all’anno.
Per questo progetto Lu-ve ha sviluppato evaporatori specificamente progettati per l’utilizzo della CO₂ con ciclo transcritico. È la prima volta in Spagna, e tra le primissime al mondo, che questo fluido naturale viene impiegato per il raffreddamento di un data centre di grandi dimensioni. Nel dettaglio l’azienda ha fornito 34 evaporatori, 64 evaporatori a doppio flusso e 4 aerorefrigeranti angolari. Si tratta di raffreddatori d’aria industriali ad alte prestazioni, progettati per applicazioni a CO₂ a media e alta temperatura.
I sistemi aspirano l’aria calda prodotta dalle apparecchiature del data centre e generano un flusso di aria fredda diretto verso i rack delle apparecchiature IT, assicurando il corretto funzionamento delle infrastrutture digitali. Il data centre di Paterna dispone di una potenza di raffreddamento di 1,5 megawatt e sarà alimentato da uno dei più grandi campi geotermici della Comunità Valenciana, che permetterà di mantenere la CO₂ alla temperatura più efficiente anche nei mesi più caldi.
Il sistema è stato progettato inoltre con una logica di recupero energetico: il calore di scarto prodotto dalle apparecchiature di raffreddamento verrà infatti recuperato e utilizzato per il sistema di teleriscaldamento locale, contribuendo a fornire energia agli edifici vicini.
La messa in servizio del data centre del Táctica Business Park di Paterna è prevista nelle prossime settimane.
Fondata nel 1986, Lu-ve è oggi una delle principali aziende industriali al mondo specializzate nella progettazione e produzione di scambiatori di calore ad aria e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche. Il gruppo conta una rete di 20 stabilimenti produttivi in nove Paesi e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, servendo clienti in oltre 100 Paesi. Con più di 4.000 dipendenti e un forte impegno in ricerca e sviluppo, l’azienda collabora con numerose università nel mondo per sviluppare soluzioni avanzate di scambio termico. Lu-ve è quotata alla Borsa Italiana dal 2015.
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