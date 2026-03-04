Varese News

Tempo di orto? Ne parliamo a La Materia del Giorno con Fabrizio Ballerio dell’Orticola

Appuntamento in diretta alle ore 16.00 per approfondire un tema molto interessante con la più antica associazione varesina che si occupa di verde e natura

Tradate - Orto didattico

L’inverno meteorologico 2025/26 è terminato il 28 febbraio. Ormai è tempo di ripensare alla terra e ai suoi frutti.

Ospite della Materia del Giorno giovedì 5 marzo sarà Fabrizio Ballerio dell’Associazione Orticola Varesina.

L’Associazione, fondata nel 1901, è la più antica Associazione esistente a Varese.

Svolge un’attività di promozione  e sviluppo di iniziative per la salvaguardia della natura e del verde,  la valorizzazione della orticultura, della frutticoltura e del florovivaismo.

Con Fabrizio Bellerio parleremo di orto. Quando iniziare a preparare il terreno, quando piantare gli ortaggi, quali sono i momenti migliori. Sarà anche l’occasione per capire come tutelare la verdura da insetti e animali dannosi.

Appuntamento ore 16.00 in diretta su VarenewsTV mercoledì 5 marzo.

È possibile assistere in diretta alla trasmissione negli studi a Castronno via Confalonieri 5.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
