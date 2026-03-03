Tenta di rubare due lattine al Carrefour di Varese e aggredisce il vigilante: arrestato 27enne
L’episodio nel pomeriggio di lunedì al supermercato di via Cavour. L’uomo, residente a Bisuschio, è accusato di rapina impropria e lesioni dopo aver reagito al fermo. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma quotidiano.
Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì, al supermercato Carrefour di via Cavour, a Varese, dove si è verificato un episodio di rapina impropria culminato con un arresto.
Protagonista della vicenda un uomo nato nel 1997 e residente a Bisuschio, fermato dal personale di sorveglianza dopo essere stato sorpreso a sottrarre due lattine di «Red Bull» dagli scaffali del punto vendita. Una volta bloccato, il 27enne avrebbe dato in escandescenze, arrivando ad aggredite un addetto alla sicurezza nel tentativo di guadagnare la fuga. Nel corso della colluttazione, il vigilante ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’episodio ha fatto scattare l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno proceduto all’arresto dell’uomo con l’accusa di rapina impropria e lesioni.
Nella mattinata di martedì si è tenuta l’udienza di convalida. Il pubblico ministero Davide Toscani ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il difensore d’ufficio, l’avvocato Elisabetta Bertani, si è rimessa alla decisione del giudice sulla convalida dell’arresto e ha fatto sapere che l’imputato, inserito in una comunità protetta dall’età di sei anni, sarebbe affetto da una patologia attualmente in via di stabilizzazione e risulta in carico ai servizi sociali della Valceresio. In alternativa alla richiesta del pubblico ministero, la difesa ha proposto l’applicazione dell’obbligo di firma, ma non con cadenza quotidiana per motivi di lavoro . L’indagato, comparso davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La decisione sulla convalida dell’arresto è arrivata dopo le 12: misura convalidata e obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria.
