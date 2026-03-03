Tenta un’estorsione in un bar a Busto Arsizio e aggredisce gli agenti: arrestato pregiudicato

Serata di tensione ieri, lunedì, un un bar di Busto Arsizio , dove un uomo, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è entrato nel locale dando in escandescenze.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe danneggiato arredi e suppellettili, per poi minacciare la barista nel tentativo di farsi consegnare del denaro. Di fronte al rifiuto della donna, si sarebbe dato alla fuga.

Rintracciato poco dopo dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto, il sospettato avrebbe opposto resistenza, arrivando a ingaggiare una colluttazione con i poliziotti. Uno degli operatori ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un pregiudicato già conosciuto alle forze dell’ordine.