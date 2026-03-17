Tentato omicidio a Casale Litta, accoltella il compagno della madre
Il fatto è avvenuto venerdì sera, 13 marzo, al culmine di una lite: in manette un 24enne arrestato dai carabinieri. Il ferito trasportato a Legnano
Violenta aggressione nella tarda serata di venerdì scorso (13 marzo) a Casale Litta: un giovane di 24 anni ha ferito a coltellate il convivente della madre – un uomo di 53 anni – ed è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio
L’intervento è scattato dopo numerose chiamate al 112 che segnalavano una lite particolarmente accesa all’interno di un complesso condominiale nel piccolo comune della Valbossa. Sul posto sono quindi giunte le pattuglie dei Carabinieri delle stazioni di Mornago e Sesto Calende, che si sono trovate davanti a una scena drammatica.
La vittima, colpita da diversi fendenti al petto e al torace, si era rifugiata in casa nel tentativo di fermare l’emorragia. Nonostante le gravi ferite, l’uomo è rimasto cosciente e ha raccontato ai militari di essere stato aggredito dal figlio della propria compagna, al culmine di una lite scoppiata poco prima del rientro della donna.
Il giovane è stato quindi arrestato sabato dagli uomini dell’Arma mentre il 53enne ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato.
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