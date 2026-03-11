Varese News

Terzo appuntamento con le Serate musicali del Liceo Manzoni

Serata di beneficienza in sostegno a Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia. Ingresso gratuito previa prenotazione a eventi.musicale@liceimanzoni.it

Serate musicali - Terzo appuntamento
Spettacoli

13 Marzo 2026

Il Duo Pellegatta presenterà alcune delle pagine più affascinanti e amate del repertorio per pianoforte a 4 mani: dalle trascrizioni magistrali di Kurtàg dei corali di Johan Sebastian Bach alle atmosfere nordiche delle Danze norvegesi op.35 di Edvard Grieg, e dalla Fantasia in do minore di Franz Schubert – capolavoro assoluto del Romanticismo, ai Sei Pezzi op.11 del grande pianista-virtuoso e compositore russo Sergei Rachmaninov.

Serata di beneficienza in sostegno a Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia.
Ingresso gratuito previa prenotazione a eventi.musicale@liceimanzoni.it.

11 Marzo 2026

Via Confalonieri, 5 - Castronno

