Terzo appuntamento con le Serate musicali del Liceo Manzoni

Il Duo Pellegatta presenterà alcune delle pagine più affascinanti e amate del repertorio per pianoforte a 4 mani: dalle trascrizioni magistrali di Kurtàg dei corali di Johan Sebastian Bach alle atmosfere nordiche delle Danze norvegesi op.35 di Edvard Grieg, e dalla Fantasia in do minore di Franz Schubert – capolavoro assoluto del Romanticismo, ai Sei Pezzi op.11 del grande pianista-virtuoso e compositore russo Sergei Rachmaninov.

Serata di beneficienza in sostegno a Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia.

Ingresso gratuito previa prenotazione a eventi.musicale@liceimanzoni.it.