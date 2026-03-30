Tetto in fiamme a Solbiate Olona: evacuata una palazzina, un uomo in ospedale
L'incendio è divampato nel pomeriggio in via dei Ronchi. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, ma una parte dell'edificio è stata dichiarata inagibile
Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, a Solbiate Olona per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio residenziale. L’allarme è scattato intorno alle ore 16:10, quando le fiamme hanno iniziato a divorare una porzione del tetto di una palazzina di due piani in via dei Ronchi.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all’intero stabile, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area colpita.
Un intossicato e tre persone evacuate
Il bilancio dell’incendio vede tre persone evacuate preventivamente dall’edificio. Tra queste, un uomo è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 e trasportato in ospedale: l’inquilino avrebbe riportato i sintomi di un’intossicazione da fumo a causa delle esalazioni sprigionatesi durante le prime fasi del rogo.
Danni alla struttura
Al termine delle operazioni di spegnimento e dopo i rilievi tecnici, la porzione di abitazione maggiormente colpita dal fuoco è stata dichiarata non utilizzabile. I residenti non potranno rientrare nei locali fino a quando non saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza e stabilità della struttura. Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale.
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