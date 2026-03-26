Tetto pericolante per il forte vento, chiusa via XX Settembre a Gerenzano
Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi. Attesi in Vigili del fuoco
Disagi a Gerenzano a causa del forte vento che sta interessando il territorio. Per motivi di sicurezza attorno alle 11,30 è stata disposta la chiusura temporanea di via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Roma e via Trieste.
La decisione è stata presa in seguito alla segnalazione di un tetto pericolante, ritenuto un potenziale rischio per la pubblica incolumità. La presenza di elementi instabili ha reso necessario bloccare il traffico nella zona interessata, per evitare possibili incidenti.
Sul posto è previsto l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della struttura.
Comune e Polizia locale invitano i cittadini a non transitare nell’area interessata fino al termine delle operazioni e a seguire le indicazioni fornite dal personale presente sul posto.
Per limitare i disagi alla circolazione, si raccomanda inoltre di utilizzare percorsi alternativi. (immagine di repertorio)
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