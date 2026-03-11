The Benvenuto Players in scena a Besozzo con “The Town Musicians of Bremen”

The Benvenuto Players, gruppo teatrale amatoriale in lingua inglese della provincia di Varese, è lieto di presentare la sua nuova produzione teatrale dei suoi membri più giovani: The Town Musicians of Bremen (I musicanti di Brema), basata nel conosciuto racconto dei fratelli Grimm, con una rivisitazione veloce e divertente del classico che pensavate di conoscere!

Un asino a caccia di fama, un cane che fa beatbox, un gatto con la mente vagabonda e un gallo convinto di essere la vera star…

Aspettatevi canzoni, melodie familiari con un tocco sorprendente, audizioni discutibili degne di un talent show, rapinatori sospetti e una quantità allarmante di bratwurst. Uno spettacolo da non perdere.

Questa produzione junior non presenta solo i nostri giovani artisti sul palco, ma anche gran parte della troupe dietro le quinte è composta da giovani talenti, dal trucco alla gestione del palco e delle luci!

Visitate il nostro sito per scoprire alcuni speciali “dietro le quinte”, scoprire chi salirà sul palco e assicuratevi di prenotare i biglietti!

Orari degli spettacoli

Venerdì 13 marzo alle 20.00

Sabato 14 marzo alle 17.00

Domenica 15 marzo alle 15.00

Teatro Duse, Besozzo.

Importante: La rappresentazione se terrà interamente in inglese. È una buonissima occasione per praticare la tua competenza in questa lingua!

Prenotazione fortemente consigliata.

Prenota i tuoi biglietti cui: www.ticketsource.com/the-benvenuto-players

The Town Musicians of Bremen website: https://sites.google.com/view/bvp-tmob/

BVP pagina FB: https://www.facebook.com/groups/thebenvenutoplayers

BVP website: https://thebenvenutoplayers.org/