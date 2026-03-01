Tombola e canzoni per la finale di Sanremo vista a Materia
Sabato 28 febbraio la finalissima di Sanremo ha richiamato a Materia Spazio Libero tante persone. Fra canzoni, tombola e chiacchiere Stefania Radman e i suoi ospiti hanno fatto divertire il pubblico
Una serata di canzoni, ma non solo. Perché la finalissima di Sanremo 2026 vista a Materia Spazio Libero sabato 28 febbraio, si è trasformata in un momento di chiacchiera e spensieratezza.
Merito delle persone che si sono iscritte all’evento proposto all’hub culturale di VareseNews, che hanno mostrato voglia di divertirsi.
Merito anche della padrona di casa, la giornalista Stefania Radman, che insieme ai suoi ospiti, Anna Botter (comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip) e Stefano Redaelli, (autore televisivo e studioso del festival di Sanremo) ha intrattenuto e animato le lunghe ore della kermesse, in attesa di tutte e trenta le esibizioni.
Novità della serata una simpatica tombola, che ha coinvolto i presenti, chiamandoli a osservare con sguardo particolarmente attento canzoni e performance.
Il “Divano e Sanremo” si conferma dunque un appuntamento ricco di energia di Materia Spazio Libero, per cantare insieme e trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera della competizione musicale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.