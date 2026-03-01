Varese News

Tombola e canzoni per la finale di Sanremo vista a Materia

Sabato 28 febbraio la finalissima di Sanremo ha richiamato a Materia Spazio Libero tante persone. Fra canzoni, tombola e chiacchiere Stefania Radman e i suoi ospiti hanno fatto divertire il pubblico

Materia Sanremo 2026

Una serata di canzoni, ma non solo. Perché la finalissima di Sanremo 2026 vista a Materia Spazio Libero sabato 28 febbraio, si è trasformata in un momento di chiacchiera e spensieratezza.

La finalissima di Sanremo 2026 vista a Materia
Merito delle persone che si sono iscritte all’evento proposto all’hub culturale di VareseNews, che hanno mostrato voglia di divertirsi.

Merito anche della padrona di casa, la giornalista Stefania Radman, che insieme ai suoi ospiti, Anna Botter (comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip) e Stefano Redaelli, (autore televisivo e studioso del festival di Sanremo) ha intrattenuto e animato le lunghe ore della kermesse, in attesa di tutte e trenta le esibizioni.

Novità della serata una simpatica tombola, che ha coinvolto i presenti, chiamandoli a osservare con sguardo particolarmente attento canzoni e performance.

Il “Divano e Sanremo” si conferma dunque un appuntamento ricco di energia di Materia Spazio Libero, per cantare insieme e trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera della competizione musicale.

 

Pubblicato il 01 Marzo 2026
La finalissima di Sanremo 2026 vista a Materia
