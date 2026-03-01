Torna a Legnano il Festival Fotografico Europeo: due mesi dedicati alla fotografia contemporanea

Torna uno degli appuntamenti più attesi e significativi della fotografia d’autore in Italia e in Europa: il Festival Fotografico Europeo (FFE). Arrivato alla sua 14° edizione, quest’anno si svolgerà da domenica 8 marzo a domenica 26 aprile con un ricco calendario di mostre fotografiche che toccherà diverse location dei Comuni di Legnano, Busto Arsizio, Castellanza, Olgiate Olona e Cairate.

Promosso e organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano (AFI) con il patrocinio della Commissione Europea e dei Comuni che ospiteranno le mostre fotografiche, il Festival è aperto a professionisti e appassionati con l’obiettivo di dare risalto alla fotografia contemporanea. L’edizione 2026 si articolerà in mostre, workshop, proiezioni e concorsi attraverso temi di attualità, sperimentazioni artistiche e reportage, letture portfolio, incontri con artisti e conferenze che permetteranno ai partecipanti di approfondire tecniche di fotografia e approcci narrativi capaci di raccontare la realtà nelle sue molteplici sfaccettature.

I concorsi fotografici

Tra gli elementi di punta dell’edizione 2026 i concorsi fotografici organizzati da AFI all’interno del Festiva. Il “Premio per la fotografia contemporanea – Prospettiva“, il cui tema scelto è “Altitudini. Paesaggi naturali e umani della montagna”. Ispirato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La partecipazione è gratuita e aperta a fotografi di ogni età, i lavori selezionati saranno premiati con riconoscimenti in denaro e le opere vincitrici esposte nel mese di aprile.

L’altro concorso a cui è possibile partecipare è il “Photo Contest Memorial Franco Pontiggia” che invita a presentare progetti di street photography e scatti di strada sotto il tema “Urban Stories”. Il Premio celebra l’eredità artistica del fotografo di cui porta il nome, valorizzando immagini che raccontano momenti di vita quotidiana. I vincitori saranno annunciati durante il Festival con una cerimonia ufficiale.

Clicca qui per leggere il programma completo degli eventi.