Torna il Luna Park di Varese: appuntamento dal 28 marzo al 3 maggio

Con la primavera, torna il luna park alla Schiranna.

Come ogni anno, il piazzale Roma a Varese si trasformerà in parco divertimenti dal 28 marzo al 3 maggio, coprendo il periodo tra Pasqua e il Primo Maggio che da tradizione ospita giostre e attrazioni sulle rive del lago di Varese.

La conferma arriva da una determinazione dirigenziale del Comune, che ha fatto il punto sulle domande di partecipazione pervenute: in totale 88, di cui 63 da gestori di attrazioni, 6 da operatori del settore alimentare e 19 da aspiranti per attrazioni ad alta capacità di richiamo. Tra loro anche due novità per adulti e piccini, tutte da scoprire.

Con il luna park torna anche Pasqualino, la mascotte di cui si è dotato il parco di divertimenti, che quest’anno promette una location “simile a quella dei luna park fissi” e con grandi sorprese, soprattutto a Pasqua e Pasquetta.