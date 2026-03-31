Torna il vento sul Varesotto, già una ventina di interventi per i vigili del fuoco

Torna il vento sul Varesotto e tornano anche i danni, con alberi caduti e coperture strappate: alle 16 erano già una ventina gli interventi in capo al comando di Varese dei vigili del fuoco, che ha mobilitato un po’ tutti i distaccamenti del territorio.

Intorno all’ora di pranzo la zona più esposta era stata quella tra Basso Varesotto e Alto Milanese, fino a Legnano (cui si riferisce la foto). A metà pomeriggio invece l’area più interessata dagli interventi è quella tra il Gallaratese, il Lago Maggiore e Varese.

Problemi in zona Vergiate.

A Gallarate è bloccato viale Lombardia (circonvallazione Nord), all’altezza del civico 33, per un pino caduto: sul posto la Polizia Locale, in attesa di arrivo dei vigili del fuoco.

Ovviamente oltre ai vigili del fuoco sono impegnati anche i vari nuclei di Protezione Civile. Solo a titolo ad esempio sempre a Gallarate il gruppo comunale interviene in via Adige e via Padova, nel quartiere di Madonna in Campagna, per taglio alberi.

Va detto che già nei giorni scorsi sono stati fatti anche interventi di messa in sicurezza che si sono rivelati preziosi quando oggi è tornato il vento: la Polizia Locale ad esempio a Gallarate ha controllato cantieri e alcune attività per verificare il corretto stoccaggio di materiali (anche con qualche sanzione).