Torna la “Risottata Solidale” a Varese: lo chef Sergio Barzetti ai fornelli per la Casa della Carità

Varese si prepara a far festa nel segno della solidarietà e della buona cucina. Domenica 12 aprile 2026, il cuore della città ospiterà la quinta edizione della “Risottata Solidale”, un appuntamento ormai tradizionale che unisce la maestria culinaria all’impegno sociale.

L’evento, promosso da Pane di Sant’Antonio – Casa della Carità, trasformerà il cortile di piazza Canonica (proprio dietro la Basilica di San Vittore) in una grande cucina a cielo aperto a partire dalle ore 12:00.

La ricetta segreta dello chef

Anche quest’anno, a garantire l’eccellenza nel piatto, ci sarà lo chef Sergio Barzetti, accompagnato dall’instancabile Compagnia del Chicco Duro. Sebbene la ricetta ufficiale di questa edizione resti ancora avvolta nel mistero, le premesse sono quelle di un risotto “buono due volte”: per il palato e per il cuore. Oltre al celebre risotto “da passeggio” (proposto a un contributo di 7 euro), non mancheranno vino — grazie alla partecipazione dell’azienda vitivinicola “I Due Filari” — acqua, caffè e, soprattutto, un’atmosfera di condivisione.

Un aiuto concreto alla Casa della Carità

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto a favore della Casa della Carità di Varese (via Marzorati 5/A). Una realtà fondamentale per il territorio, che ogni giorno garantisce servizi essenziali alle persone in difficoltà:

Accoglienza e Mensa;

Emporio Caritas;

Servizi igienici, docce e guardaroba;

Farmacia solidale.

L’iniziativa vanta il sostegno della Compagnia delle Carte e punta a bissare il successo delle scorse edizioni, richiamando centinaia di cittadini pronti a sostenere con un piccolo gesto i progetti di prossimità della Onlus varesina.

Info utili

Dove: Cortile di Piazza Canonica, Varese.

Quando: Domenica 12 aprile, dalle ore 12:00.

Costo: 7€ per il piatto da passeggio.

Contatti: info@panedisantantonio.com | 0332 232635.