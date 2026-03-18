Tortelli, corteo storico e visite guidate: torna la festa di San Giuseppe a Varese

Saranno tre giorni di celebrazioni che uniranno fede, tradizione e gastronomia quelli che caratterizzano la festa di San Giuseppe, che animerà il centro città – e in particolare la zona nei pressi della piccola ma suggestiva chiesa di san Giuseppe Tra via Aldo Moro e Via Volta – da giovedì 19 a domenica 22 marzo, con un programma che intreccia momenti liturgici, cultura e folclore popolare.

«Unire religione, cultura e gastronomia significa godere della festa a 360 gradi – spiega Elena Ermoli, che guiderà le visite alla chiesa di San Giuseppe — San Giuseppe è un gioiello artistico del centro città, normalmente chiuso al pubblico proprio perché spiritualmente attivo ogni giorno con l’esposizione del Sacramento. Chi parteciperà alle visite guidate potrà accedere anche dietro il vecchio altare, dove affreschi del Procaccini e del Ronchelli raccontano la vita di Giuseppe».

Monsignor Gabriele Gioia, prevosto di Varese, ha voluto sottolineare anche il doppio valore della festa, spirituale e di aggregazione: «È un’occasione di raccoglimento, ma anche un momento folcloristico e aggregativo — ha spiegato il Prevosto – E, finalmente, potrò vedere i tortelli e il corteo, che l’anno scorso per motivi meteorologici mi sono perso». Giuseppe Cefarelli, tra gli organizzatori, ha aggiunto: «Sembra folclore, quello che avviene in questi giorni, invece è un segno importante per la vita della città: i bambini che vedono arrivare il corteo sono la parte più bella della festa».

Il momento più atteso è il corteo in costume di domenica 22, con partenza da piazza San Vittore alle 15 e arrivo in piazza San Giuseppe, accompagnato anche da un vero asinello. Nel pomeriggio spazio anche alla rappresentazione teatrale “Un Padre e un Custode” del Gruppo UNI3, a cura di Marina Mazzoli («Una rappresentazione ispirata alle bellissime parole di Papa Francesco su San Giuseppe, che gli era devoto come lo siamo noi» spiega Mazzoli) e al concerto della Corale «San Carlo» di Induno Olona, che chiuderà la festa.

Novità di quest’anno il concerto di campane a cura della Scuola Campanaria del Chiostro di Voltorre, che animerà sabato e domenica.

Il programma si apre giovedì 19 con i momenti più religiosi e culturali: la Messa delle 7.15, due visite guidate (ore 10.30 con Silvia Sanvito e ore 15.30 con Elena Ermoli), i Vesperi alle 17.30 e la Messa delle 18.

Sabato, oltre ai tortelli e al mercatino, alle 16 si terrà il primo incontro della serie “Chi ti ha convinto e perché mai”, riflessioni sulla figura di San Giuseppe: il primo dibattito sarà con il papà e diacono Giovanni Baggio. Domenica l’incontro si replicherà con Monsignor Gioia, prima della Messa solenne delle 12.

Per quest’anno i tortelli non si friggono in strada, ma la tradizione non si spezza

Sempre sabato aprirà il mitico e attesissimo banco della Tortellata benefica: quest’anno però i tortelli verranno preparati di notte in laboratorio e distribuiti di giorno, senza le tradizionali friggitrici in strada, per ragioni di sicurezza. Ma se tutto va bene però, il profumo dei tortelli in piazza tornerà già l’anno prossimo: «Abbiamo già parlato con vigili del fuoco e Alpini — spiega il volontario Guido Castelli — Ai primi abbiamo chiesto le corrette indicazioni per operare in sicurezza, ai secondi l’aiuto necessario per realizzarli: e dall’anno prossimo è molto probabile che potremo ripristinare la frittura in loco».

I tortelli che verranno distribuiti quest’anno avranno però lo stesso sapore, e lo stesso “chef” della tradizione. a realizzarli, per una volta in laboratorio, sarà Marcello Chini. Il ricavato della distribuzione andrà alla chiesa e alla Caritas. Inoltre, un tocco di calore inaspettato è arrivato da una proposta di Ninì della Misericordia, storico volontario della Festa che ha attraversato mesi davvero difficili per ragioni di salute, e che ha deciso di festeggiare il fatto di esserne uscito facendosi promotore, e primo contribuente, del “sacchetto sospeso” dei tortelli di San Giuseppe, sull’esempio di un’abitudine del Sud Italia relativa al caffè, dove chi può ne lascia uno “in sospeso” per chi passa da li e non può pagarlo. «I primi li offro io, in memoria di un amico perso in questi giorni e per la gioia della mia quasi guarigione» ha spiegato Ninì. Un’idea molto bella, che speriamo sia colta e diffusa.

Una piccola storia nella storia arriva da Angelo Antonetti, 93 anni, volontario e memoria vivente della festa: «La chiesa di san Giuseppe quand’ero piccolo, era sempre chiusa: ma la tradizione dei tortelli non si perdeva: Ricordo un signore, che faceva il lattoniere di lavoro, che il 19 marzo preparava i tortelli e li distribuiva da solo davanti alla chiesa. E io ci andavo con mia mamma a prenderli, anche in tempo di guerra» un segno tangibile che questa tradizione varesina non si è mai interrotta, nemmeno nei momenti difficili.

Il programma

19 MARZO GIOVEDÌ

(Festa liturgica di San Giuseppe e festa del papà)

ore 7,15: Santa Messa

Santa Messa ore 10,30: Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Silvia Sanvito

Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di ore 11,30: Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i volontari che ci hanno lasciato

Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i volontari che ci hanno lasciato ore 15,30: Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di ore 17,30: Vesperi

Vesperi ore 18,00: Santa Messa

21 MARZO SABATO

ore 8,30: Benedizione e accensione ceri votivi

Benedizione e accensione ceri votivi ore 9,00: Apertura Mercatino di San Giuseppe

Apertura ore 10,00: Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”

Apertura banco ore 11,30: Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di ore 15,30: Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di ore 16,00: “Chi ti ha convinto e perché mai” : incontro con Giovanni Baggio a cura di Giuseppe Caffarelli

: incontro con Giovanni Baggio a cura di Giuseppe Caffarelli ore 18,30: Chiusura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe” e Mercatino

22 MARZO DOMENICA