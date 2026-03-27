Tra Casorate e Gallarate 15 ettari di sottobosco bruciati, ma pompieri e volontari salvano gli alberi di Moriggia
Le fiamme del pomeriggio di giovedì hanno toccato la zona subito dietro le case del popoloso quartiere La ProCiv impegnata in operazioni di supporto, dopo diversi interventi di taglio pianta nell'arco della giornata
Oltre quindici ettari di sottobosco distrutti dalle fiamme: è il bilancio dell’incendio del pomeriggio di giovedì 26 marzo nel bosco di Moriggia, a cavallo tra i territori di Gallarate e Casorate Sempione. Per fortuna però l’intervento antincendio ha evitato che le piante d’alto fusto fossero compromesse.
Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco e diverse squadre di volontari AB (antincendio boschivo) del Parco del Ticino, arrivati anche da Magenta per dar manforte, fino alle otto di sera. Considerata la vicinanza delle case del quartiere di Moriggia sono stati impegnati anche i volontari della Protezione Civile comunale di Gallarate, per operazioni di supporto. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire anche il “Drago”, uno degli elicotteri di base a Malpensa, per il monitoraggio dall’alto.
Alle otto di sera le fiamme erano domate, ma la vigilanza è continuata in modo discontinuo anche nelle ore successive, nell’area interessata, subito dietro al cantiere del nuovo palazzetto e dietro le case del quartiere di Moriggia.
La ProCiv comunale nell’arco della giornata ha invece operato per rimuovere quattordici piante cadute o pericolanti in giro per la città, per effetto del vento. Alcuni alberi sono anche caduti al Parco Bassetti, come gli altri parchi chiuso in via precauzionale.
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