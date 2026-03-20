Tra figli adolescenti e genitori anziani: Laura Turuani racconta la fatica e la forza delle donne “schiacciate”

Si muovono veloci, spesso invisibili, portando sulle spalle il peso di una responsabilità che sembra non avere mai fine.

Sono le donne della “generazione sandwich“, quelle nate tra gli anni Sessanta e Settanta che si ritrovano oggi a gestire contemporaneamente l’esplosione vitale dei figli adolescenti e la fragilità dei genitori anziani. A dare voce e dignità a questa condizione è Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta di orientamento psicodinamico, colonna portante della Fondazione Minotauro e già docente presso le Università dell’Insubria di Varese e di Padova.

Turuani sarà a Castronno, a Materia Spazio Libero, giovedì 26 marzo per presentare “Le Schiacciate”, un saggio che analizza questo incastro generazionale e che ha ispirato Varesenews nella creazione di un form per raccogliere le testimonianze dei lettori (lo trovate qui).

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Dottoressa Turuani, chi sono queste donne che lei definisce “schiacciate” e perché se ne parla così poco?

«Per molto tempo le donne nate tra gli anni Sessanta e Settanta sono state trasparenti. Cresciute nel mito della donna con capacità multitasking, vivono in realtà schiacciate tra l’adolescenza dei figli, l’invecchiamento dei genitori e le pressioni di una carriera ancora attiva, sperimentando contemporaneamente il delicato passaggio della menopausa. Sono vissute in una sorta di cono d’ombra, ma in realtà in questi anni sono successe tante cose che meritano di essere analizzate».

Nel suo libro lei utilizza un’immagine molto efficace, quella della “coperta corta”, per descrivere l’equilibrio precario di questa fase della vita.

«Sì, la potremmo definire come la fase della coperta corta: le richieste dei figli adolescenti e quelle dei genitori anziani premono contemporaneamente sul Sé della donna. Questo sovrapporsi di tre fasi delicate, ovvero l’adolescenza dei figli, la mezza età della donna e la quarta età dei genitori, richiede energie enormi per evitare il collasso. Spesso la gestione logistica, fatta di visite mediche, badanti ed emergenze notturne, finisce per saturare ogni spazio mentale, lasciando la donna esausta e “incazzata” agli occhi degli altri».

Oltre al carico esterno, c’è un profondo cambiamento interno legato al corpo che si modifica. Come influisce questo sulla percezione di sé e della coppia?

«Il Sé femminile amoroso deve confrontarsi con un corpo che muta. Mentre alcune donne vivono la menopausa come una liberazione dalla paura di gravidanze indesiderate, tornando quasi ragazzine, altre subiscono un calo del desiderio o difficoltà fisiche. La sfida per il Sé è mantenere viva l’intimità senza lasciarsi fagocitare dal solo ruolo di madre o caregiver».

Esiste una via d’uscita da questa pressione costante? Quale messaggio vuole lanciare a queste donne?

«Intanto bisogna rallentare. Non occorre fare tutto e farlo al meglio; questo è un segnale chiaro che dobbiamo passare anche alle nuove generazioni. Ma la riconquista passa anche attraverso il potere della sorellanza: il confronto con altre donne, le “sorelle schiacciate”, è fondamentale per sentirsi meno sole e per elaborare le tre M, ovvero Menarca, Maternità e Menopausa. Raggiungere la mezza età permette di abbassare l’ideale di perfezione e di scoprire il piacere della solitudine e del silenzio. Il Sé femminile può finalmente affrancarsi dal senso di colpa e rivendicare il diritto a ritmi più lenti e a una centratura sui propri bisogni».

L’appuntamento di giovedì 26 marzo a Materia Spazio Libero non sarà solo la presentazione di un libro, ma un’occasione di confronto collettivo per rompere il silenzio su una condizione che riguarda migliaia di persone, donne ma anche uomini. È un invito a fermarsi e a riconoscere che, dietro la fatica, esiste la possibilità di una nuova libertà.