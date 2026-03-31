Tra Varese e Milano la sfida dell’autismo: Fondazione Piatti e Mediolanum insieme
In occasione del 2 aprile la Fondazione Renato Piatti presenta il progetto sostenuto da Fondazione Mediolanum per accompagnare 152 minori con autismo in un percorso verso l’autonomia e l’inclusione
Fondazione Renato Piatti rilancia il proprio impegno a sostegno dei bambini con autismo e delle loro famiglie, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile. Al centro, un dato che fotografa una realtà sempre più pressante: per ogni bambino accolto nei centri riabilitativi, un altro resta in lista d’attesa.
Nei tre Centri Terapeutici Riabilitativi Semiresidenziali di Milano, Varese e Besozzo sono oggi oltre 450 i minori seguiti, mentre più di 430 attendono di iniziare un percorso. Numeri in crescita che confermano una domanda sempre più elevata di cure e supporto.
Un’emergenza che cresce
«Oggi l’autismo in Italia possiamo definirlo davvero un’emergenza – spiega Franco Radaelli, direttore generale della Fondazione –. Parliamo di circa 14 nuovi casi al giorno, oltre 4.300 all’anno».
Una situazione che mette sotto pressione le famiglie, spesso costrette ad affrontare lunghi tempi di attesa, tra incertezza e difficoltà quotidiane. Per questo la Fondazione ha sviluppato un approccio definito “Care360”, che accompagna bambini e genitori lungo tutto il percorso di crescita.
Il progetto del Centro Mafalda Luce
Cuore dell’iniziativa è il progetto “Il domani inizia qui, ogni giorno”, dedicato al Centro Mafalda Luce di Milano. L’obiettivo è ampliare la capacità di accoglienza e offrire percorsi personalizzati a 152 minori con autismo.
Gli spazi sono progettati secondo i principi dell’“Autism-Friendly Design”, per favorire autonomia e benessere, mentre l’intervento terapeutico è multidisciplinare e basato su evidenze scientifiche.
«Il sogno è che questi bambini possano crescere e realizzare le proprie aspirazioni, costruendo una vita piena e soddisfacente» sottolinea Radaelli.
Famiglie al centro e inclusione
Elemento chiave è il coinvolgimento attivo delle famiglie, attraverso programmi di parent training e parent coaching. Parallelamente, vengono promosse attività di inclusione sul territorio: sport, ortoterapia e percorsi educativi che accompagnano i ragazzi verso l’autonomia.
La partnership con Fondazione Mediolanum
Il progetto è sostenuto da Fondazione Mediolanum nell’ambito della campagna “Verso l’autonomia”, che punta a supportare i minori più fragili.
«Le famiglie hanno bisogno di strumenti e accompagnamento – aggiunge Radaelli – e questo richiede il contributo di tutta la comunità».
Come sostenere il progetto
La Fondazione invita a partecipare alla Cena di Gala del 28 maggio a Villa San Martino di Barasso, momento di incontro e raccolta fondi.
È possibile contribuire anche tramite donazioni dirette o destinando il 5×1000, indicando il codice fiscale 02520380128.
Un gesto semplice che può fare la differenza in un contesto dove il bisogno continua a crescere e dove, come ricorda la Fondazione, «il domani può iniziare qui, ogni giorno».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.