Tra Varese e Milano la sfida dell’autismo: Fondazione Piatti e Mediolanum insieme

Fondazione Renato Piatti rilancia il proprio impegno a sostegno dei bambini con autismo e delle loro famiglie, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile. Al centro, un dato che fotografa una realtà sempre più pressante: per ogni bambino accolto nei centri riabilitativi, un altro resta in lista d’attesa.

Nei tre Centri Terapeutici Riabilitativi Semiresidenziali di Milano, Varese e Besozzo sono oggi oltre 450 i minori seguiti, mentre più di 430 attendono di iniziare un percorso. Numeri in crescita che confermano una domanda sempre più elevata di cure e supporto.

Un’emergenza che cresce

«Oggi l’autismo in Italia possiamo definirlo davvero un’emergenza – spiega Franco Radaelli, direttore generale della Fondazione –. Parliamo di circa 14 nuovi casi al giorno, oltre 4.300 all’anno».

Una situazione che mette sotto pressione le famiglie, spesso costrette ad affrontare lunghi tempi di attesa, tra incertezza e difficoltà quotidiane. Per questo la Fondazione ha sviluppato un approccio definito “Care360”, che accompagna bambini e genitori lungo tutto il percorso di crescita.

Il progetto del Centro Mafalda Luce

Cuore dell’iniziativa è il progetto “Il domani inizia qui, ogni giorno”, dedicato al Centro Mafalda Luce di Milano. L’obiettivo è ampliare la capacità di accoglienza e offrire percorsi personalizzati a 152 minori con autismo.

Gli spazi sono progettati secondo i principi dell’“Autism-Friendly Design”, per favorire autonomia e benessere, mentre l’intervento terapeutico è multidisciplinare e basato su evidenze scientifiche.

«Il sogno è che questi bambini possano crescere e realizzare le proprie aspirazioni, costruendo una vita piena e soddisfacente» sottolinea Radaelli.

Famiglie al centro e inclusione

Elemento chiave è il coinvolgimento attivo delle famiglie, attraverso programmi di parent training e parent coaching. Parallelamente, vengono promosse attività di inclusione sul territorio: sport, ortoterapia e percorsi educativi che accompagnano i ragazzi verso l’autonomia.

La partnership con Fondazione Mediolanum

Il progetto è sostenuto da Fondazione Mediolanum nell’ambito della campagna “Verso l’autonomia”, che punta a supportare i minori più fragili.

«Le famiglie hanno bisogno di strumenti e accompagnamento – aggiunge Radaelli – e questo richiede il contributo di tutta la comunità».

Come sostenere il progetto

La Fondazione invita a partecipare alla Cena di Gala del 28 maggio a Villa San Martino di Barasso, momento di incontro e raccolta fondi.

È possibile contribuire anche tramite donazioni dirette o destinando il 5×1000, indicando il codice fiscale 02520380128.

Un gesto semplice che può fare la differenza in un contesto dove il bisogno continua a crescere e dove, come ricorda la Fondazione, «il domani può iniziare qui, ogni giorno».