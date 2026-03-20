“Tradate in Vinile” torna alla Biblioteca Frera con la quarta edizione della mostra-mercato

L’appuntamento è per domenica 22 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito

La quarta edizione di “Tradate in Vinile“, la rassegna espositiva, culturale e mostra-mercato organizzata dal Comune di Tradate in collaborazione con l’Associazione 33&45, si terrà domenica 22 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito.

La manifestazione si conferma un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di musica e collezionisti, con un’offerta espositiva che comprende dischi, memorabilia, supporti fisici e strumenti legati alla cultura del vinile. Saranno presenti circa 15 tra cultori, collezionisti e editori indipendenti, pronti a offrire ai visitatori rarità, edizioni speciali e dischi iconici, con giradischi sempre accesi per permettere l’ascolto della musica nel suo formato più autentico. Inoltre i partecipanti sono invitati a portare i propri dischi per eventuali scambi con gli espositori.

Durante tutta la durata dell’evento sarà aperto il bar ristoro Café della Frera e saranno in funzione i servizi di prestito della biblioteca.