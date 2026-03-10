Varese News

Tradate ospita il confronto politico su scuola e trasporti: appuntamento a Villa Truffini

Giovedì 12 (dalle 20) il dibattito tra rappresentanti di Ora!, PD e Italia Viva sui temi dell’abbandono scolastico, del ruolo dell’università e della mobilità nel Varesotto

studenti maturità

Un confronto pubblico su due temi centrali per il futuro del territorio: scuola e mobilità. È in programma giovedì 12 marzo, dalle 20 alle 21.30, a Villa Truffini di Tradate l’incontro dal titolo «Scuola e Trasporti: quale futuro per il Varesotto?», un dibattito politico aperto ai cittadini che vedrà la partecipazione di esponenti di diverse forze politiche.

All’iniziativa prenderanno parte Massimo Famularo per Ora!, Alice Bernardoni per il Partito Democratico e Salvino Reina per Italia Viva. L’incontro prevede anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

Il dibattito (promosso da Ora!, il partito costituito nell’ottobre 2025 e fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli) ruoterà attorno a quattro questioni considerate strategiche per lo sviluppo del territorio della provincia di Varese: il contrasto all’abbandono scolastico,  il ruolo dell’università nello sviluppo locale, il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e le prospettive legate allo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa.

Secondo gli organizzatori, si tratta di temi che incidono direttamente sulla crescita economica e sociale dell’area. «Scuola e mobilità sono due fattori decisivi per la crescita economica e sociale del territorio – spiega Massimo Famularo, coordinatore regionale di Ora! –. Un confronto aperto tra forze politiche diverse è utile per portare al centro dell’attenzione le esigenze dei cittadini e individuare soluzioni concrete per il futuro del Varesotto».

L’incontro è aperto a cittadini, studenti e amministratori locali interessati ai temi del dibattito. L’ingresso è libero, ma è richiesta la registrazione online attraverso QUESTO LINK messo a disposizione dagli organizzatori.

Pubblicato il 10 Marzo 2026
