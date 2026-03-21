Transizione energetica, a Luino una serata su incentivi e comunità energetiche

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un innovativo modello per vivere dal basso la transizione energetica: uniscono cittadini, imprese e istituzioni per produrre, consumare e condividere l’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dai grandi player energetici e abbassando i costi dell’energia.

Le CER stimolano l’aggregazione sociale nel territorio e la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione dell’energia che diventa così un bene comune, condiviso e capace di creare un valore economico da distribuire tra tutti i membri della Comunità.

Al fine di comprendere cosa sta cambiando nel 2026 per contribuire alla transizione energetica, la CER del Luinese organizza la serata di giovedì 26 marzo dal titolo “Incentivi alla transizione energetica: conto termico 3.0 e iperammortamento” presso Palazzo Verbania a Luino.

La serata, che ha il patrocinio del Comune di Luino, è organizzata in collaborazione con Confcommercio ASCOM Luino, la Rete Installatori CER Alto Verbano “Energia Vicina” ed il progetto BOSCO CLIMA della Comunità Montana Valli del Verbano.

Dopo una breve introduzione di Gianfranco Malagola, Presidente della CER del Luinese, e di Franco Vitella, Presidente di Confcommercio ASCOM Luino, il Prof. Gianluca Ruggieri, docente all’Università dell’Insubria, illustrerà il Conto Termico 3.0 che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a cui possono partecipare cittadini, imprese e le Pubbliche Amministrazioni. A seconda delle varie casistiche di intervento, il contributo massimo può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili e al 100% per le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, il Conto termico 3.0 prevede la possibilità di richiedere l’incentivo anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico se abbinato ad una pompa di calore.

Seguirà l’intervento di Luigi Castagna, già Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, che illustrerà il ritorno, con la Legge di Bilancio 2026, dell’iperammortamento, la misura fiscale destinata a incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Questa misura permette alle imprese di ottenere una deduzione fiscale maggiorata fino al 220% per l’acquisto di beni strumentali, inclusi gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, con evidenti benefici sul carico fiscale complessivo.

Al termine della serata ci sarà ampio spazio per le domande ai relatori per chiarire ogni dubbio sugli argomenti trattati.

Chi fosse interessato a conoscere la CER del Luinese può visitare il sito a questo link ove può trovare informazioni sulla Comunità Energetica, sulla Rete Installatori CER Alto Verbano e l’elenco di tutti i Comuni che appartengono alle cabine primarie di Luino e Cunardo che fanno riferimento alla CER del Luinese. Gli abitanti di questi Comuni possono iscriversi alla CER del Luinese; l’iscrizione è gratuita.