Trasporti, sicurezza laghi: al Ceresio 35mila euro da Regione Lombardia
L'investimento fa parte di un pacchetto complessivo da 242mila euro che coinvolge i laghi lombardi: l'Autorità di Bacino potrà implementare le unità cinofile e il registro dei volontari per l'assistenza nautica
Regione Lombardia ha stanziato 35mila euro per la sicurezza e il pronto intervento sulle acque varesine. Il contributo, destinato all’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, serve a finanziare le attività di vigilanza e soccorso su uno specchio d’acqua sempre più frequentato da turisti e diportisti.
Il finanziamento fa parte di un piano regionale più ampio da 242.000 euro che coinvolge i principali bacini lombardi, tra cui il Garda, il Maggiore e il Lario. L’obiettivo è mantenere un presidio costante sulle vie navigabili per prevenire incidenti e gestire le emergenze.
«Da anni il Ceresio rappresenta un modello operativo sul fronte della sicurezza – sottolinea il presidente dell’Autorità di bacino Massimo Mastromarino – grazie a un impegno costante che ha consentito di strutturare un sistema efficiente e coordinato. La tutela dello specchio d’acqua è sempre stata una priorità, affrontata con interventi concreti e continui».
Per migliorare la prevenzione, l’ente ha introdotto negli anni diverse novità operative. Tra queste figurano le unità cinofile della SICS e il Registro dei Volontari safety assistance nautical rescue, strumenti che permettono di rafforzare i controlli soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.
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