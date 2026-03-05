Trasporti tra Lombardia e Ticino: numeri record per Tilo con 25 milioni di viaggiatori nel 2025

Nel 2025 i treni Tilo hanno trasportato 25 milioni di passeggeri tra Ticino e Lombardia, confermando una crescita costante del traffico ferroviario regionale e transfrontaliero. È quanto emerge dai dati annuali diffusi dalla compagnia ferroviaria.

L’aumento dei viaggiatori evidenzia la fiducia dei pendolari e dei viaggiatori occasionali nel servizio ferroviario. Rispetto al 2024, quando i passeggeri erano stati 24,1 milioni, si registra un incremento del 3,7%.

Passeggeri in crescita negli ultimi anni

La crescita è ancora più evidente se si guarda agli ultimi anni. Dal 2019 al 2025 il numero di viaggiatori è aumentato di circa il 50%, passando da 16,7 milioni a 25 milioni. In un decennio il dato è addirittura più che raddoppiato rispetto ai 12,3 milioni registrati nel 2016.

Un risultato favorito anche dall’ampliamento dell’offerta ferroviaria e dalla realizzazione di importanti infrastrutture, come la Ferrovia Mendrisio–Varese, la Galleria di base del Ceneri e l’introduzione di nuove fermate lungo la rete.

I dati del traffico quotidiano

Nel corso del 2025 i convogli Tilo hanno trasportato mediamente 76.400 passeggeri al giorno nei giorni feriali. Il mese con il traffico più intenso è stato ottobre, quando la media giornaliera ha raggiunto 87.700 viaggiatori, segnando un nuovo record mensile.

Tra le stazioni più frequentate spiccano Lugano, con circa 31 mila passeggeri Tilo al giorno nello stesso mese, e Milano Centrale, che in Lombardia ha registrato una media di 16.400 viaggiatori giornalieri.

Più interscambi tra treni e bus vicino alla frontiera

Parallelamente cresce anche l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto lungo la rete transfrontaliera. Negli ultimi mesi sono stati rafforzati i collegamenti tra autobus e stazioni ferroviarie per facilitare le coincidenze con i treni diretti verso Milano e il Canton Ticino.

Un esempio è la navetta tra Malnate e Gaggiolo, che è stata rimodulata proprio per permettere ai viaggiatori di intercettare più facilmente i treni verso Milano Cadorna e le linee TILO dirette a Lugano, Mendrisio e Como. Il servizio, integrato nella rete del trasporto pubblico locale, punta a rendere più semplice il passaggio tra bus e treno e a favorire gli spostamenti dei pendolari e dei lavoratori frontalieri.