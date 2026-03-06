Trasporto pubblico: Provincia di Varese annuncia nuovi investimenti per sicurezza e servizi agli studenti

Il trasporto pubblico locale al centro delle politiche della Provincia di Varese. A Villa Recalcati il presidente Marco Magrini e il consigliere delegato alle infrastrutture Fabio Passera hanno fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni attraverso l’Agenzia del TPL, di cui la Provincia è il principale socio, illustrando numeri, interventi e prospettive di sviluppo del servizio.

Tra i risultati più significativi raggiunti, la definizione del Programma di Bacino 2025, che ha ridefinito l’organizzazione dei servizi introducendo una visione integrata della mobilità, e l’avvio del percorso verso il biglietto unico intermodale, destinato a semplificare gli spostamenti degli utenti. L’idea è quella di trasformare la mobilità in un sistema più semplice e cumulativo, che consenta agli utenti di spostarsi con maggiore libertà tra autobus, treni e altri servizi.

Nel territorio varesino il sistema del trasporto pubblico garantisce oggi oltre 11 milioni di bus per chilometro all’anno, tra servizi urbani ed extraurbani. Un sistema articolato che comprende anche il trasporto su ferro e gli impianti a fune e che negli ultimi anni è stato oggetto di una riorganizzazione per migliorare efficienza, sostenibilità e accessibilità.

Più servizi e una nuova organizzazione del sistema

Il sistema provinciale si articola in diversi lotti di servizio e vede la gestione di milioni di chilometri percorsi ogni anno dagli autobus: circa 2,4 milioni di bus/km nel servizio urbano di Varese, 1,7 milioni nei centri di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Castellanza, oltre a oltre 7 milioni di bus/km nei servizi extraurbani tra il nord della provincia e l’area meridionale.

A sostenere il sistema ci sono anche le risorse regionali: circa 21 milioni di euro all’anno per i servizi del territorio varesino, a cui si aggiungono fondi statali e regionali destinati soprattutto al rinnovo dei mezzi e alle infrastrutture.

Sul piano della governance, inoltre, la Provincia di Varese rafforzerà il proprio ruolo nell’Agenzia del TPL: la quota salirà dal 16,4% al 18,4%, rendendo l’ente il principale socio. Dopo la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del presidente dell’ente si definirà il prossimo bando di gara per l’affidamento del servizio che sarà suddiviso in 5 lotti.

Ripartiti gli impianti a fune

Tra i risultati rivendicati dall’amministrazione provinciale c’è il ritorno in funzione degli impianti a fune.

Nel corso dell’ultimo anno sono infatti ripartiti i servizi della funicolare del Sacro Monte di Varese e dell’impianto di Monteviasco, due collegamenti considerati importanti non solo per il turismo ma anche per la mobilità locale nelle aree più difficili da raggiungere.

Più sostenibilità e sicurezza

Un altro fronte riguarda la sostenibilità ambientale. La Provincia ha annunciato che, dal prossimo anno, non saranno più previste deroghe sulle emissioni, con l’obiettivo di accelerare il rinnovamento del parco mezzi e ridurre l’impatto ambientale del trasporto pubblico.

Parallelamente si lavorerà anche sulla sicurezza e sull’accessibilità delle fermate. Sono stati individuati circa 90 punti critici sul territorio provinciale dove saranno avviati interventi per migliorare la fruizione e la sicurezza per gli utenti per una spesa di circa 7,5 milioni di euro. Tra gli interventi più attesi la fermata fuori dall’istituto superiore Keynes a Gazzada e la fermata lungo la Provinciale 1 all’altezza della Schiranna.

Nuovi fondi per i servizi più utilizzati

Nei prossimi mesi l’attenzione sarà rivolta anche al potenziamento di alcune linee particolarmente utilizzate, soprattutto dagli studenti.

Le risorse aggiuntive saranno indirizzate in particolare verso alcune aree considerate più delicate dal punto di vista della domanda di mobilità, come Tradate, Gavirate e Busto Arsizio, dove la presenza di scuole e servizi genera flussi importanti nelle ore di punta.

La Provincia avvierà inoltre una valutazione complessiva del servizio a livello provinciale per individuare le tratte da rafforzare e quelle che, essendo poco utilizzate, potrebbero essere ripensate con soluzioni alternative.

Una nuova attenzione al settore

Secondo il presidente della Provincia Magrini, il lavoro avviato negli ultimi anni ha permesso di riportare attenzione su un ambito spesso rimasto in secondo piano: «Il trasporto pubblico locale è sempre stato un po’ sottovalutato, ma è un settore cardine per il territorio. In questi anni abbiamo fatto piena luce su criticità e problemi e, insieme al consigliere delegato Fabio Passera, abbiamo lavorato per ottimizzare il sistema e trovare soluzioni concrete alle esigenze che arrivano dai territori».

Dello stesso parere il consigliere Passera secondo cui : «Le nuove procedure di affidamento e le risorse messe in campo consentiranno di migliorare la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale così da rendere il trasporto pubblico locale una scelta più competitiva rispetto al mezzo privato».