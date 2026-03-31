Tre milioni per le scuole, rotatoria a Comabbio e ponti monitorati: la Provincia di Varese investe sul territorio

Edilizia scolastica, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale: la seduta del Consiglio Provinciale di Varese del 31 marzo ha messo al centro del dibattito una serie di variazioni al bilancio 2026-2028 che traducono in cantieri concreti le priorità dell’ente.

Tre milioni per le scuole

Il provvedimento più rilevante è la ratifica di una variazione da oltre 3 milioni di euro, già adottata dal presidente Magrini lo scorso febbraio, per adeguare alle normative antincendio e igienico-sanitarie diverse scuole superiori della provincia. I fondi, tutti a valere sul PNRR gestito dal Ministero dell’Istruzione, ammontano complessivamente a 3.100.000 euro e interesseranno istituti di Gallarate, Varese e Saronno.

A Gallarate, l’ISIS Ponti e l’ITET Daverio-Casula-Nervi di Varese vedranno il rifacimento dei blocchi igienico-sanitari, interventi analoghi a quelli previsti per l’ITIS Riva e l’IPSIA Parma di Saronno.

Per l’IP Giovanni Falcone e il Liceo Da Vinci di Gallarate i fondi serviranno invece per l’adeguamento antincendio: sostituzione del gruppo motopompa e luci di emergenza per il Falcone, ampliamento delle porte delle aule per migliorare l’esodo in emergenza per il Da Vinci. Al distaccamento in Piazza Giovine Italia dell’ISIS Ponti saranno completati i sistemi antisfondellamento sui solai.

Viabilità, ambiente e sicurezza

Il Consiglio ha approvato anche una serie di ulteriori variazioni che recepiscono nuovi trasferimenti regionali. Sul fronte della viabilità, 500.000 euro sono destinati alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di una nuova rotatoria a Comabbio, all’intersezione tra la SP33 e la SS629. Per la sicurezza stradale, confermati 120.000 euro di fondi provinciali per il monitoraggio strutturale dei ponti.

In campo ambientale, oltre 740.000 euro finanzieranno il progetto transfrontaliero INTERREG “RIDUCITI”, mentre 150.000 euro andranno al Varese Green Network, il patto territoriale per la sostenibilità tra scuola e territorio.

Sul fronte organizzativo interno, le variazioni contemplano la copertura per le Celebrazioni del Centenario della Provincia, istituita con Regio Decreto il 2 gennaio 1927, e 130.000 euro di fondi PNRR per la digitalizzazione della gestione delle risorse umane. È stato inoltre regolarizzato un debito fuori bilancio relativo a pregresse prestazioni di ARPA Lombardia.

«I finanziamenti ottenuti, uniti allo stanziamento di risorse proprie per il monitoraggio dei ponti, hanno una ricaduta concreta sulla qualità della vita dei cittadini», ha dichiarato il presidente Marco Magrini. «Attraverso la partecipazione ai bandi PNRR e il dialogo costante con la Regione dimostriamo massima attenzione alla sicurezza stradale e alla creazione di ambienti scolastici sani e sicuri». Tutte le proposte di deliberazione hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.