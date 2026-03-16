Tre percorsi su strada e uno gravel: torna la “Pedala con i Campioni” e tira la volata alla PolHa
Domenica 22 marzo l'evento organizzato dagli ex professionisti del pedale: partenza e arrivo ad Azzio con la formula della randonnée. Il ricavato alla polisportiva paralimpica varesina
Non più a Brinzio ma ad Azzio, non più l’8 dicembre ma all’ingresso della nuova primavera. Dopo un paio di anni di pausa la “Pedala con i Campioni” torna in una nuova collocazione ma con lo spirito che ha sempre animato questa mattina all’insegna del ciclismo, dell’amicizia, della beneficenza e della vicinanza a chi ha fatto del pedale una professione, spesso vincente.
La 25a edizione della pedalata sarà duplice, con un programma suddiviso tra una randonnée e una gravel con cuore pulsante in quel di Azzio e con l’organizzazione affidata alla “vicina” Società Ciclistica Orinese che affiancherà la onlus Sestero presieduta da Roberto Bof. L’evento in programma domenica 22 marzo (partenza libera tra le 8.30 e le 9.30; pasta party dalle 11.30) è stato presentato oggi – lunedì 16 – nella sala immersiva della Camera di Commercio di Varese alla presenza tra gli altri di Stefano Zanini e Cristiano Frattini, due degli ex professionisti da molti anni coinvolti nella kermesse.
Con Zanini (17 stagioni da pro, 28 vittorie tra cui un’Amstel e tappe a Giro e Tour) e con Frattini (10 anni nel grande ciclismo) sono coinvolti anche i vari Andrea Peron, Dario Andriotto (iridato nella cronosquadre dilettanti nel 1994), Daniele Nardello (campione d’Italia 2001), Oscar Mason, Simone Zucchi e Tupak Casnedi. «Questa è una
manifestazione simbolo del connubio tra ciclismo e solidarietà – ha spiegato Zanini, oggi direttore sportivo dell’Astana – siamo orgogliosi di essere stati tra i precursori di questo modo di interpretare il ciclismo non agonistico e fieri che dopo di noi molte altre organizzazioni hanno seguito questa via».
Come di consueto infatti, la “Pedala con i Campioni” ha un fine benefico: il ricavato della manifestazione andrà a sostenere le attività della PolHa, la polisportiva varesina “fucina” di talenti per le varie nazionali paralimpiche. Anche nei Giochi appena conclusi di Milano Cortina gli atleti della PolHa hanno dato un sostanziale contributo al medagliere azzurro. Per questo alla presentazione della pedalata è intervenuta Daniela Colonna Preti, presidente di PolHa, che ha illustrato le attività del club.
Se nel passato il programma prevedeva una pedalata di gruppo senza distinzioni, insieme ai campioni che hanno fatto la storia del ciclismo (non solo locale), questa volta il formato della randonnée consente di scegliere tra tre diversi percorsi da 25, 52 e 81 chilometri affiancati da quello gravel (disegnato da Davide Passeri) che misura 51 chilometri. Due dei percorsi passano dalla Madonnina del Brinzio, la cappella votiva “dei ciclisti” che è un punto di riferimento anche per la manifestazione.
Iscriversi alla “Pedala con i Campioni” costa 15 euro per chi lo fa in anticipo in uno dei punti convenzionati ( Cicli Ambrosini Varese, Cicli Botteon Cocquio Trevisago, Cicli Bianchi Marnate, Cicli Ghirardi Busto Arsizio, MrD Bike Rescaldina, Bar Della Costa Lozza, Essebici Fagnano Olona e Ct Bike Solbiate Olona). Per chi invece decide di partecipare all’ultimo, la mattina dell’evento, il costo sarà di 20 euro. Per ogni ulteriore informazione si può scrivere una email all’indirizzo pedalaconicampioni2026@gmail.com.
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