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Trofeo Binda, domenica strade chiuse a Cocquio Trevisago per il passaggio della corsa femminile

Il messaggio del consigliere delegato allo Sport Davide Passeri che invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli addetti lungo il percorso

Piccolo Trofeo Binda ciclismo juniores 2025

Domenica 15 marzo alcune strade del territorio saranno interessate dal passaggio della gara ciclistica femminile Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, una delle competizioni più importanti del calendario internazionale.

Il transito delle atlete è previsto tra le 14.15 e le 14.45 lungo via Appennini, in località Medù. Il percorso della corsa tornerà poi sulle strade del territorio arrivando da Gavirate lungo la Strada Provinciale 1 e proseguendo in salita sulla Strada Provinciale 39 verso Cocquio-Trevisago e la frazione di Caldana.

Durante il passaggio della gara sarà prevista la chiusura temporanea al traffico delle strade interessate. Sono inoltre attese possibili difficoltà alla circolazione per raggiungere Cittiglio, Laveno-Mombello, la Valcuvia e Luino.

Le criticità alla viabilità sono previste in particolare al mattino tra le 9.30 e le 11 e nel pomeriggio tra le 13 e le 17. In caso di necessità viene consigliato di utilizzare la SP1 come percorso alternativo.

«Ringraziamo i cittadini per la collaborazione», ha spiegato il consigliere delegato allo Sport e Tempo Libero Davide Passeri, invitando automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli addetti lungo il percorso.

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Pubblicato il 13 Marzo 2026
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