Trofeo Binda, domenica strade chiuse a Cocquio Trevisago per il passaggio della corsa femminile

Domenica 15 marzo alcune strade del territorio saranno interessate dal passaggio della gara ciclistica femminile Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, una delle competizioni più importanti del calendario internazionale.

Il transito delle atlete è previsto tra le 14.15 e le 14.45 lungo via Appennini, in località Medù. Il percorso della corsa tornerà poi sulle strade del territorio arrivando da Gavirate lungo la Strada Provinciale 1 e proseguendo in salita sulla Strada Provinciale 39 verso Cocquio-Trevisago e la frazione di Caldana.

Durante il passaggio della gara sarà prevista la chiusura temporanea al traffico delle strade interessate. Sono inoltre attese possibili difficoltà alla circolazione per raggiungere Cittiglio, Laveno-Mombello, la Valcuvia e Luino.

Le criticità alla viabilità sono previste in particolare al mattino tra le 9.30 e le 11 e nel pomeriggio tra le 13 e le 17. In caso di necessità viene consigliato di utilizzare la SP1 come percorso alternativo.

«Ringraziamo i cittadini per la collaborazione», ha spiegato il consigliere delegato allo Sport e Tempo Libero Davide Passeri, invitando automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli addetti lungo il percorso.