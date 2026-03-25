Trofeo Olonia, a Olgiate Olona la 31esima edizione della gara di atletica giovanile

Torna a Olgiate Olona uno degli appuntamenti più attesi dell’atletica leggera giovanile. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 la pista comunale “Piero Ferrazzi” ospiterà la 31esima edizione del Trofeo Olonia, manifestazione organizzata dalla ASD Polisportiva Olonia e dedicata alle categorie giovanili.

Come da tradizione, l’evento segna l’apertura della stagione estiva delle gare su pista in provincia di Varese, confermandosi un appuntamento consolidato nel calendario sportivo locale.

La manifestazione si articolerà su due giornate. Nel pomeriggio di sabato 28 marzo saranno protagonisti gli esordienti, dai 5 agli 11 anni, impegnati in diverse prove di biathlon con gare che includono sprint, ostacoli, lancio del vortex, salto in lungo e 600 metri. IL PROGRAMMA

Domenica 29 marzo sarà invece dedicata alle categorie ragazzi e cadetti, con atleti dai 12 ai 15 anni impegnati in un programma di gare su pista e pedane che culminerà con le staffette 4×100 metri. IL PROGRAMMA

Oltre alle classifiche individuali, la competizione prevede anche una graduatoria per società: verranno premiate le prime sei classificate e alla squadra con il punteggio complessivo più alto sarà assegnato il 31esimo Trofeo Olonia “Memorial Piero Ferrazzi”.

L’appuntamento è quindi per due giornate all’insegna dello sport e della partecipazione giovanile, con ingresso dalla pista di atletica di Olgiate Olona, all’interno del parco OPAI in via Luigia Greppi.