Trovato l’accordo politico per Origgio: Fratelli d’Italia sostiene Evasio Regnicoli

Il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali a Origgio inizia a delinearsi. Fratelli d’Italia ha ufficializzato il raggiungimento di un accordo politico e programmatico per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente, Evasio Regnicoli, e delle liste civiche a lui collegate. Una decisione che blinda la coalizione di centrodestra attorno alla figura del primo cittadino, puntando tutto sulla prosecuzione del lavoro avviato nel mandato attuale.

Un’intesa fondata sulla stima reciproca

Alla base dell’accordo, come spiegato dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, c’è un percorso di dialogo che dura da tempo. Il sostegno a Regnicoli non è solo una scelta tattica, ma nasce dal riconoscimento dei risultati ottenuti dall’amministrazione in questi anni. Il confronto tra le parti è sfociato in una volontà condivisa di non disperdere l’esperienza maturata, consolidando un rapporto che viene definito di «grande stima reciproca e riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi».

«L’accordo si fonda sulla volontà condivisa di continuare un progetto politico comune basato sui valori della responsabilità, della partecipazione e dello sviluppo del territorio, con l’obiettivo di contribuire attivamente al futuro amministrativo di Origgio, scrive in una nota FdI.

I pilastri del programma elettorale

L’alleanza non si limita alla sola sigla elettorale, ma si poggia su basi programmatiche che verranno svelate nel dettaglio nelle prossime settimane. I punti cardine dichiarati riguardano la responsabilità amministrativa, la partecipazione dei cittadini e lo sviluppo del territorio origgese. Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di portare un contributo specifico in termini di competenze, con un occhio di riguardo per i bisogni delle famiglie e delle attività economiche che costituiscono il tessuto produttivo del paese.

Verso la sfida delle urne

Con questo passaggio, la coalizione guidata da Regnicoli si rafforza con l’innesto ufficiale di una forza politica nazionale, cercando di dare stabilità a un progetto che mira alla continuità di governo. «Fratelli d’Italia porterà il proprio contributo di idee e presenza sul territorio per rafforzare il progetto amministrativo, lavorando insieme alle altre forze della coalizione».