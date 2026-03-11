Truffe agli anziani, ad Arcisate una mattinata per imparare a riconoscerle

Un’iniziativa concreta per tutelare le fasce più fragili della popolazione e promuovere la cultura della legalità. Giovedì 12 marzo, Arcisate ospiterà un incontro pubblico dedicato al contrasto delle truffe ai danni degli anziani. L’evento, che si terrà nella “Sala Frontalieri” del Comune, nasce dalla collaborazione tra le forze dell’ordine locali per fornire strumenti pratici di difesa contro i raggiri più comuni.

Forze dell’ordine a confronto con i cittadini

L’incontro vedrà la partecipazione congiunta della Polizia Locale e dei Carabinieri di Arcisate. I militari e gli agenti metteranno a disposizione la loro esperienza per spiegare come agiscono i truffatori, spesso pronti a sfruttare la buona fede delle persone per intrufolarsi nelle abitazioni o per sottrarre denaro con l’inganno. La presenza delle forze dell’ordine mira anche a rafforzare il legame di fiducia con la comunità, ribadendo che la prevenzione parte innanzitutto dall’informazione e dalla rete di vicinato.

Consigli pratici e tecniche di prevenzione

Durante la mattinata verranno illustrati nel dettaglio i principali tipi di truffa, da quelle telefoniche a quelle messe in atto da finti operatori di servizi pubblici. Gli esperti spiegheranno come interpretare i segnali d’allarme e quali sono i comportamenti corretti da adottare per evitare di cadere in trappola. Un focus particolare sarà dedicato alle modalità per richiedere aiuto immediato e su come segnalare tempestivamente tentativi di raggiro, facilitando così il lavoro di indagine delle autorità.

Informazioni utili e partecipazione

L’appuntamento è fissato dalle ore 10:00 alle ore 11:00 presso il Municipio di Arcisate. L’ingresso è libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, non solo agli anziani ma anche ai loro familiari e a chiunque voglia approfondire il tema della sicurezza domestica e urbana. «Venite ad ascoltare i consigli delle forze dell’ordine – è l’invito che emerge dall’organizzazione – perché conoscere il pericolo è il primo passo per difendersi efficacemente».