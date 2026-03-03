Tutti in laboratorio: l’edizione 2026 della Settimana della Scienza di Gallarate
Molte sperimentazioni, in varie forme, ma attenzione anche all'uso dell'intelligenza artificiale a servizio delle scienze. Dieci gli istituti coinvolti
La scienza passa dai laboratori: è questo il messaggio al centro – fin dalla grafica – della diciottesima edizione della Settimana della Scienza di Gallarate. L’appuntamento, in programma dal 14 al 21 marzo 2026, coinvolge quest’anno dieci istituti scolastici, dalle scuole dell’infanzia ai licei, fino alla formazione tecnica e professionale (nella foto di apertura: la grafica realizzata dalla classe 4°T dell’istituto Falcone).
«Sono coinvolte tante scuole di Gallarate e provincia: abbiamo lezioni, laboratori, convegni destinati ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie» sintetizza Katia Fiocchetta, dirigente dell’istituto Falcone, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Al centro, come detto, ci sarà soprattutto la didattica laboratoriale, in linea con i programmi ministeriali che puntano verso le scienze sperimentali.
«Quest’anno sono coinvolte solo le istituzioni scolastiche, non altre istituzioni, perché siamo in una fase di rinnovo» aggiunge Nicoletta Danese, dirigente dei Licei di viale dei Tigli. Una settimana che lei stessa definisce «versione light, ma di peso»: più snella nell’organizzazione, con il coinvolgimento delle sole scuole, ma densa di contenuti e significato. Del resto la Settimana della Scienza, fin dalle prime edizioni, è stata occasione di confronto e riflessione condivisa tra scuole, docenti e studenti.
Dieci istituti, un’unica rete
Protagonisti sono dieci istituti, si diceva: si parte dai comprensivi Dante, Gerolamo Cardano e Ponti – che coprono il primo ciclo scolastico – il Cpia e l’Agenzia Formativa, i Licei di viale dei Tigli, l’istituto Falcone, il Gadda Rosselli, l’istituto Andrea Ponti (anche con la sede di Somma Lombardo) e la paritaria Sacro Cuore con i suoi diversi percorsi.
Il coinvolgimento attraversa tutti gli ordini di scuola. I comprensivi proporranno laboratori che partono dall’infanzia e arrivano fino alla secondaria, con percorsi calibrati sulle diverse età.
È quasi impossibile elencare tutte le iniziative, davvero numerose e varie.
All’istituto Falcone – spiega Salvatore Pavone – saranno coinvolti in particolare gli studenti del biennio, con attività pensate per rafforzare il metodo scientifico e le competenze di base.
Katia Fantin, coordinatrice della Settimana e referente per i licei, sottolinea il valore del concorso dedicato all’intelligenza artificiale sul tema “Mathematics and hope”, insieme a un’“escape school” pensata per coniugare logica, problem solving e lavoro di squadra.
All’istituto Ponti i laboratori spazieranno dallo studio delle cellule agli insetti, fino all’aerodinamica, con attività anche nella galleria del vento, distribuite nelle diverse sedi. «Quest’anno – ricorda il dirigente Massimo Angeloni – la sezione aeronautica compie 25 anni, mentre la sezione agraria festeggia dieci anni: un traguardo importante per il nostro istituto».
All’Itet-Ll Gadda Rosselli, come spiega il docente Fabio Rapisarda, è stato costruito un laboratorio attraverso l’autocostruzione dei macchinari: «L’idea è far lavorare i ragazzi da scienziati, non solo da utilizzatori di strumenti». Un approccio che punta a rendere gli studenti protagonisti attivi della ricerca e della sperimentazione.
La paritaria Sacro Cuore ha previsto anche un concorso con premiazione finale, come forma di coinvolgimento, come ha spiegato la Romina Bellora.
Il ricco programma, incentrato sulla didattica laboratoriale ma comunque con alcuni momenti formativi importanti dal punto di vista teorico, conferma la grande vitalità della Settimana della Scienza, che rimane momento curato e amato, a distanza di 18 anni dalla prima edizione.
Il programma completo
Qui di seguito il programma delle iniziative previste.
Sabato 14 marzo
IS Giovanni Falcone
Attività sull’intelligenza artificiale (TikTok, Instagram, ChatGPT), per distinguere contenuti reali da quelli generati e comprendere l’influenza dell’IA nella quotidianità.
IS Da Vinci-Pascoli
Problema di Fermi (stima e calcolo), memorizzazione delle cifre del π con premiazione e contest logico a tema matematico.
ITE-LL “Gadda Rosselli”
Laboratorio sul moto: l’evoluzione delle idee sul movimento, da Galileo ad Einstein.
IC Sacro Cuore
Open day e presentazione dei progetti con premiazione finale.
Lunedì 16 marzo
IS Giovanni Falcone
“Dall’etichetta alle app: come la scienza ci aiuta a conoscere ciò che mangiamo” (9.00-10.00).
IS Da Vinci-Pascoli
Educazione civica digitale ed educazione finanziaria (classi 3ª, 4ª e 5ª).
ITE-LL “Gadda Rosselli”
Laboratorio sul moto: l’evoluzione delle idee sul movimento.
IS Andrea Ponti – sede Somma
“Panda Bosses” (11.00-13.00).
Scuola media Luigi Majno
“Alla scoperta di udito, vista e tatto” (11.00-12.00).
Scuola primaria Dante
Mostra dei lavori delle classi (16.30-17.30).
IC Gerolamo Cardano
“Cavolo rosso e pH” (8.30-9.30);
“Il vulcano che erutta” (8.30-9.45);
“Volume di una goccia d’acqua” (10.00-11.00).
IC Ponti
Piccoli esperimenti per grandi scoperte – mostra di attività laboratoriali.
CPIA
Coltura di semi dal mondo e riciclo creativo.
Martedì 17 marzo
IS Giovanni Falcone
“Quanto basta?” laboratorio sulla stima e la misura (9.00-10.00).
IS Da Vinci-Pascoli
Educazione civica digitale ed educazione finanziaria (8.00-9.00).
ISIS Andrea Ponti
“AppOrti – l’orto in tasca”.
ITE-LL “Gadda Rosselli”
Laboratorio sul moto.
Scuola media Luigi Majno
Laboratorio su elettrizzazione e circuiti elettrici (9.00-10.00).
Scuola primaria Dante
Mostra dei lavori (16.30-17.30).
Scuola primaria Don Milani
Mostra dei lavori (16.30-17.30).
IC Gerolamo Cardano
“Cavolo rosso e pH” (8.30-9.30);
“Il vulcano che erutta” (8.30-9.45);
“Ricerca dell’amido e lipidi negli alimenti” (15.00-16.00);
“Volume di una goccia d’acqua” (15.00-16.00).
IC Ponti
Laboratori di fisica, chimica e biologia.
CPIA
Coltura di semi dal mondo e riciclo creativo.
Mercoledì 18 marzo
IS Da Vinci-Pascoli
Educazione civica digitale ed educazione finanziaria.
IS Giovanni Falcone
“Nutrigenetica, nutrigenomica. Cosa sono?” (9.00-10.00).
ITE-LL “Gadda Rosselli”
Laboratorio sul moto.
Scuola media Luigi Majno
Laboratorio sull’elettrolisi dell’acqua e circuiti elettrici (12.00-13.00).
Scuola primaria Don Milani
Mostra dei lavori (16.30-17.30).
IC Gerolamo Cardano
Laboratori e attività sperimentali (11.00-12.00).
IC Ponti
Piccoli esperimenti per grandi scoperte.
IC Sacro Cuore
Liceo scientifico delle scienze applicate – laboratorio interdisciplinare.
Giovedì 19 marzo
IS Da Vinci-Pascoli
Educazione civica digitale ed educazione finanziaria.
IS Giovanni Falcone
“Quanto basta?” (10.00-11.30).
Venerdì 20 marzo
IS Da Vinci-Pascoli
Educazione civica digitale ed educazione finanziaria.
ITE-LL “Gadda Rosselli”
Laboratorio sul moto.
Scuola media Luigi Majno
Laboratorio su elettrizzazione e circuiti elettrici (9.00-10.00).
IC Gerolamo Cardano
“Cavolo rosso e pH”; “Il vulcano che erutta”;
“Ricerca dell’amido e lipidi negli alimenti”;
“Volume di una goccia d’acqua”.
IC Ponti
Piccoli esperimenti per grandi scoperte.
IS Giovanni Falcone
“Dal cibo al DNA: esplorare la vita invisibile”.
Sabato 21 marzo
IS Giovanni Falcone
“Quanto basta?” (12.00-13.00);
“Dall’etichetta alle app: come la scienza ci aiuta a conoscere ciò che mangiamo” (11.00-12.00).
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.