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Gallarate/Malpensa

Tutti insieme per ripulire i boschi a Golasecca. Appuntamento l’11 aprile

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, con un appello particolare rivolto agli studenti delle scuole. L’obiettivo è promuovere il rispetto dell’ambiente e il decoro del paese

Castiglione Olona - Giornata del Verde pulito

A Golasecca torna la “Giornata del Verde e del Pulito”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini nella cura del territorio. L’appuntamento è per sabato 11 aprile, con una mattinata dedicata alla pulizia di strade e aree verdi del paese.

Una mattinata per il territorio

Il ritrovo è fissato alle 8.45 al parcheggio delle scuole, dove verranno registrati i partecipanti e distribuiti i materiali necessari, tra cui guanti e giacche ad alta visibilità. L’inizio delle attività è previsto per le 9.15.

Le operazioni di pulizia interesseranno diverse zone del territorio: dall’Alzaia del Ticino a via Matteotti e via Battisti, fino alla località Melissa e alle aree boschive circostanti.

Coinvolte associazioni e volontari

L’iniziativa si inserisce nella più ampia “Giornata del Verde e del Pulito 2026” ed è organizzata con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Collaborano all’evento anche il Parco Ticino, i Comuni della convenzione di Sesto Calende, il Corpo volontari del Parco del Ticino, il gruppo Alpini di Golasecca e la Pro Loco locale.

Invito a cittadini e studenti

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, con un appello particolare rivolto agli studenti delle scuole. L’obiettivo è promuovere il rispetto dell’ambiente e il decoro del paese attraverso un impegno condiviso.

La mattinata si concluderà alle 12 con un rinfresco per tutti i partecipanti, sempre al parcheggio delle scuole.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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