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Ultimi preparativi per “Il ritorno degli aquiloni” al parco Pineta

Domenica 29 marzo un pomeriggio tra laboratori, natura e viaggio in EcoPlanetario

Generico 23 Mar 2026
Bambini

29 Marzo 2026

Manca poco ormai a domenica 29 marzo, giornata dedicata agli aquiloni al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Gli ultimi preparativi sono in corso: bastoncini, rocchetti, carta e colori sono pronti grazie al lavoro delle GEV del parco, che accompagneranno bambini e famiglie in un pomeriggio di attività tra gioco, scoperta e natura. Dalle 14.00 il Centro aprirà le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di scegliere liberamente quando arrivare e a quali attività partecipare. 

ATTIVITÀ DEL GIORNO: 

Durante il pomeriggio sarà possibile prendere parte a diverse proposte, pensate per tutte le età. Tra le attività speciali dell’evento:

  • Costruzione dell’aquilone: 

costruisci l’aquilone con l’aiuto delle GEV, personalizzalo con l’animale che preferisci e preparati a farlo volare.

  • Viaggio in EcoPlanetario : “Aria”

Associata da sempre al vento, alla luce, al cielo, considerata una divinità da popoli del passato o sede dell’anima nell’antica Grecia, ma cos’è veramente l’aria? Partiamo insieme per un viaggio alla scoperta di questo elemento. (prenotazione obbligatoria sul sito)

  • Laboratorio “Aeroplani e carta”

Costruisci e sperimenta il tuo aeroplano di carta tra pieghe, creatività e prove di volo

  • “Le prove dell’esploratore”

Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni)

COME PARTECIPARE?

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, appassionati di natura e curiosi di ogni età.
È possibile prenotare online sul sito:  www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/409-domenica-tra-natura-e-spazio—il-ritorno, scegliendo tra:

  • Ingresso All Inclusive (EcoPlanetario – ragazzi/adulti):

include viaggio in EcoPlanetario, ingresso al Centro e laboratori

 costo di 6€ per adulto, 4€ minori di 18 anni e gratuito per minori di 4 anni e persone con disabilità.

  • Ingresso al centro:

include ingresso e laboratori

partecipazione gratuita

Prenotare online permette di assicurarsi l’ingresso e scegliere l’orario del viaggio in EcoPlanetario. 

Sarà comunque possibile partecipare anche senza prenotazione, accedendo al Centro in base alla disponibilità e ai posti rimasti per il planetario.

Un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta tra gioco, scienza e natura, costruendo il proprio aquilone e lasciandolo volare sopra il Parco Pineta.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato. 

Aggiornamenti su i canali social Facebook e Instagram del @CentroDidatticoScientifico.

25 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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