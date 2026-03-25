Ultimi preparativi per “Il ritorno degli aquiloni” al parco Pineta

Manca poco ormai a domenica 29 marzo, giornata dedicata agli aquiloni al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Gli ultimi preparativi sono in corso: bastoncini, rocchetti, carta e colori sono pronti grazie al lavoro delle GEV del parco, che accompagneranno bambini e famiglie in un pomeriggio di attività tra gioco, scoperta e natura. Dalle 14.00 il Centro aprirà le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di scegliere liberamente quando arrivare e a quali attività partecipare.

ATTIVITÀ DEL GIORNO:

Durante il pomeriggio sarà possibile prendere parte a diverse proposte, pensate per tutte le età. Tra le attività speciali dell’evento:

Costruzione dell’aquilone:

costruisci l’aquilone con l’aiuto delle GEV, personalizzalo con l’animale che preferisci e preparati a farlo volare.

Viaggio in EcoPlanetario : “Aria”

Associata da sempre al vento, alla luce, al cielo, considerata una divinità da popoli del passato o sede dell’anima nell’antica Grecia, ma cos’è veramente l’aria? Partiamo insieme per un viaggio alla scoperta di questo elemento. (prenotazione obbligatoria sul sito)

Laboratorio “Aeroplani e carta”

Costruisci e sperimenta il tuo aeroplano di carta tra pieghe, creatività e prove di volo

“Le prove dell’esploratore”

Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni)

COME PARTECIPARE?

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, appassionati di natura e curiosi di ogni età.

È possibile prenotare online sul sito: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/409-domenica-tra-natura-e-spazio—il-ritorno, scegliendo tra:

Ingresso All Inclusive ( EcoPlanetario – ragazzi/adulti ):

include viaggio in EcoPlanetario, ingresso al Centro e laboratori

costo di 6€ per adulto, 4€ minori di 18 anni e gratuito per minori di 4 anni e persone con disabilità.

Ingresso al centro :

include ingresso e laboratori

partecipazione gratuita

Prenotare online permette di assicurarsi l’ingresso e scegliere l’orario del viaggio in EcoPlanetario.

Sarà comunque possibile partecipare anche senza prenotazione, accedendo al Centro in base alla disponibilità e ai posti rimasti per il planetario.

Un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta tra gioco, scienza e natura, costruendo il proprio aquilone e lasciandolo volare sopra il Parco Pineta.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

Aggiornamenti su i canali social Facebook e Instagram del @CentroDidatticoScientifico.