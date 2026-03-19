Ultimo evento referendario a Tradate per Forza Italia con Gasparri, Benigni e Paroli
I vertici provinciali e regionali di Forza Italia si ritrovano a Villa Truffini insieme agli eletti del territorio per l'ultimo atto di una campagna referendaria. L'incontro sarà introdotto dal segretario provinciale di Varese, Simone Longhini, affiancato dal vicesegretario regionale Giuseppe Taldone
Forza Italia serra i ranghi in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo e sceglie Tradate per l’atto finale della sua campagna elettorale. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 20 marzo, alle ore 17:00 a Villa Truffini. Un evento di peso che vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale azzurro, a testimonianza dell’importanza che il partito attribuisce alla mobilitazione sul territorio varesino.
I big nazionali a Villa Truffini
Il parterre degli ospiti è di rilievo: a Tradate interverranno infatti il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e responsabile nazionale degli Enti Locali, l’onorevole Stefano Benigni, vicesegretario nazionale del partito, e il senatore Adriano Paroli, vice capogruppo vicario al Senato. La presenza dei vertici nazionali punta a dare un’ultima spinta agli elettori prima dell’apertura delle urne, ribadendo le ragioni del “sì” o del “no” sostenute dalla formazione guidata da Antonio Tajani.
La mobilitazione del territorio
A fare gli onori di casa saranno i vertici locali del partito. L’incontro sarà introdotto dal segretario provinciale di Varese, Simone Longhini, affiancato dal vicesegretario regionale Giuseppe Taldone. Il radicamento del partito in provincia sarà rappresentato anche dai saluti istituzionali del consigliere regionale Giuseppe Licata e del vicepresidente della Provincia di Varese, Giacomo Iametti. «Invitiamo tutta la cittadinanza e la stampa a partecipare – spiegano i referenti provinciali – per un ultimo momento di confronto democratico prima di un appuntamento così importante per il Paese».
Countdown per le urne
L’incontro di domani pomeriggio rappresenta il culmine di settimane di incontri nei circoli e nelle piazze della provincia. Con il silenzio elettorale ormai alle porte, Forza Italia punta sulla centralità di Tradate come snodo strategico tra il Varesotto e l’Altomilanese per lanciare il suo appello finale al voto. Le operazioni elettorali inizieranno ufficialmente domenica mattina, coinvolgendo migliaia di cittadini chiamati a esprimersi sul quesito referendario.
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