Ultimo week end Filosofarti, con Flora, Zaninetta e Nicoli. In attesa del gran finale con Maura Gancitano

Il vasto programma di Filosofarti 2026, dedicato a Nodo/reti volge al termine ma regala ancora appuntamenti di grande richiamo, in questo weekend 13/15 marzo e poi ancora fino alla chiusura a Saronno il 24 marzo alle ore 10 al Teatro Pasta (prenotazioni: www.filosofarti/prenota) con Maura Gancitano.

Il 13 marzo, alle ore 21.00, Materia, l’hub culturale di Varesenews, ospita l’incontro con Matteo Flora.

Professore (a.c.) in AI and Superintelligence Safety (ESE), Corporate Reputation (Pavia) e Generative AI (IAAD), imprenditore, ha fondato The Fool, società leader in Narrative Governance oltre a essere Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm. Flora è stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto l’ Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime” e co.autore della trasmissione televisiva Fake! di Discovery. È Keynote Panelist, Podcaster per Forbes, e presenta ogni giorno “Ciao Internet!” una seguita video-rubrica giornaliera in cui parla di come la “Rete ci Cambia”. Il suo contributo parte dalla idea che Internet nasce come promessa di conoscenza distribuita, comunità e opportunità, ma oggi è sempre più un territorio conteso tra innovazione e sorveglianza, dove la libertà percepita si scontra con regole invisibili dettate dagli algoritmi.

In questo intervento analizzerà quindi la neutralità della rete e il suo progressivo indebolimento, il ruolo delle Big Tech come nuovi gatekeepers dell’informazione, capaci di modellare comportamenti, attenzione e consenso, e i nuovi scenari aperti dall’intelligenza artificiale tra possibilità, profilazione e una privacy ridotta a semplice “concessione”. Un viaggio tra tecnologia, potere e società per capire il ruolo del singolo e della comunità nell’ecosistema digitale.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 a Castronno. Qui il link per prenotarsi.

Giovanni Zaninetta e Federico Nicoli a Samarate

Samarate il 14 marzo alle ore 17.30 invita a partecipare all’incontro con due autori, Giovanni Zaninetta e Federico Nicoli, che a Villa Montevecchio fanno rete sul tema del Fine vita, fra autonomia relazionale e bisogno di cura: la rottura dell’isolamento di chi soffre e la cura di chi assiste devono trovare un contesto di accoglienza e di solidarietà che non sempre sussiste.

Nicoli è docente presso l’ Università degli Studi dell’Insubria , Biotecnologie e Scienze della Vita ,e Ph.D. in Medicina e Scienze Umane: la sua ricerca spazia dall’aspetto medico a quello relazionale e dialoga con l’impostazione di Zaninetta che, alla luce del fatto che per la prima volta nella società occidentale sono diminuiti drasticamente i decessi, nota come la vita si sia allungata ma con essa il tempo della convivenza con le malattie croniche, giungendo a riflettere sull’accompagnamento a quello che Heidegger definiva come l’ineluttabile necessità dell’esistente, ovvero la fine del proprio tempo.

A Varese la visita a Fondazione Morandini (con Marcello Morandini)

La Fondazione Morandini offre il 15 marzo alle ore 16.00 presso la sede di Del Cairo 42 a Varese ai fedelissimi del festival – previa prenotazione in www.filosofarti/prenota – la visita guidata alla raccolta delle opere di Marcello Morandini.

Architetto, scultore e designer italiano, Morandini è anche interior designer oltre che artista di fama internazionale: le sue opere, dapprima in legno poi in plexiglas, sono nel segno dell’architettura e, come lui stesso afferma, “ in gran parte può definirsi un’architettura dell’uso quotidiano”. Il suo stile è autorale e contraddistinto dall’uso del bianco e del nero, “colori semplici che permettono di concentrarmi sulla forma più che sull’estetica superficiale.”

L’artista sarà presente alla visita guidata.