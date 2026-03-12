Ultimo week end Filosofarti, con Flora, Zaninetta e Nicoli. In attesa del gran finale con Maura Gancitano
Tra le iniziative del weekend incontri ma anche la visita guidata a Fondazione Morandini accompagnati dall'artista
Il vasto programma di Filosofarti 2026, dedicato a Nodo/reti volge al termine ma regala ancora appuntamenti di grande richiamo, in questo weekend 13/15 marzo e poi ancora fino alla chiusura a Saronno il 24 marzo alle ore 10 al Teatro Pasta (prenotazioni: www.filosofarti/prenota) con Maura Gancitano.
Il 13 marzo, alle ore 21.00, Materia, l’hub culturale di Varesenews, ospita l’incontro con Matteo Flora.
Professore (a.c.) in AI and Superintelligence Safety (ESE), Corporate Reputation (Pavia) e Generative AI (IAAD), imprenditore, ha fondato The Fool, società leader in Narrative Governance oltre a essere Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm. Flora è stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto l’ Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime” e co.autore della trasmissione televisiva Fake! di Discovery. È Keynote Panelist, Podcaster per Forbes, e presenta ogni giorno “Ciao Internet!” una seguita video-rubrica giornaliera in cui parla di come la “Rete ci Cambia”. Il suo contributo parte dalla idea che Internet nasce come promessa di conoscenza distribuita, comunità e opportunità, ma oggi è sempre più un territorio conteso tra innovazione e sorveglianza, dove la libertà percepita si scontra con regole invisibili dettate dagli algoritmi.
In questo intervento analizzerà quindi la neutralità della rete e il suo progressivo indebolimento, il ruolo delle Big Tech come nuovi gatekeepers dell’informazione, capaci di modellare comportamenti, attenzione e consenso, e i nuovi scenari aperti dall’intelligenza artificiale tra possibilità, profilazione e una privacy ridotta a semplice “concessione”. Un viaggio tra tecnologia, potere e società per capire il ruolo del singolo e della comunità nell’ecosistema digitale.
Materia si trova in Via Confalonieri 5 a Castronno. Qui il link per prenotarsi.
Giovanni Zaninetta e Federico Nicoli a Samarate
Samarate il 14 marzo alle ore 17.30 invita a partecipare all’incontro con due autori, Giovanni Zaninetta e Federico Nicoli, che a Villa Montevecchio fanno rete sul tema del Fine vita, fra autonomia relazionale e bisogno di cura: la rottura dell’isolamento di chi soffre e la cura di chi assiste devono trovare un contesto di accoglienza e di solidarietà che non sempre sussiste.
Nicoli è docente presso l’ Università degli Studi dell’Insubria , Biotecnologie e Scienze della Vita ,e Ph.D. in Medicina e Scienze Umane: la sua ricerca spazia dall’aspetto medico a quello relazionale e dialoga con l’impostazione di Zaninetta che, alla luce del fatto che per la prima volta nella società occidentale sono diminuiti drasticamente i decessi, nota come la vita si sia allungata ma con essa il tempo della convivenza con le malattie croniche, giungendo a riflettere sull’accompagnamento a quello che Heidegger definiva come l’ineluttabile necessità dell’esistente, ovvero la fine del proprio tempo.
A Varese la visita a Fondazione Morandini (con Marcello Morandini)
La Fondazione Morandini offre il 15 marzo alle ore 16.00 presso la sede di Del Cairo 42 a Varese ai fedelissimi del festival – previa prenotazione in www.filosofarti/prenota – la visita guidata alla raccolta delle opere di Marcello Morandini.
Architetto, scultore e designer italiano, Morandini è anche interior designer oltre che artista di fama internazionale: le sue opere, dapprima in legno poi in plexiglas, sono nel segno dell’architettura e, come lui stesso afferma, “ in gran parte può definirsi un’architettura dell’uso quotidiano”. Il suo stile è autorale e contraddistinto dall’uso del bianco e del nero, “colori semplici che permettono di concentrarmi sulla forma più che sull’estetica superficiale.”
L’artista sarà presente alla visita guidata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.